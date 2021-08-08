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蘇貞昌稱前瞻預算有用在防水災 高虹安再提質疑

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供

民眾黨立委高虹安今天質疑，前瞻預算2千多億元打造的水環境建設計畫，卻迎來洪澇跟淹水，「蔡政府錢都花到哪裡？」行政院長蘇貞昌今天對此回應，這次因為我們有「前瞻」水環境建設，所以在抗旱中，沒有受那麼大的苦。這次的水災，我們也看到很多地方因為有建設，所以沒有那麼大的災害。

針對蘇貞昌回應，高虹安今天晚間表示，極端氣候的影響越來越大，乾期旱期的震盪只怕會越來越頻繁，國家災害防救科技中心在2017年統計，1970到2017年的238個颱風降雨指標，前10名有8名是21世紀以來發生的。

高虹安說，她相信政府絕不是沒有做事，前瞻預算中也不是沒有編列務實的治水和排水計畫，問題是2500億的預算中，若是有餘裕來做親水工程、景觀工程，不是應該更集中資源在提高防洪和排水標準嗎？

高虹安說，蘇院長說的對，一天1100公厘的降雨量誰都受不了，「人應該謙卑一點，不能老是跟環境做對。」那是不是更應該好好檢討，花了這麼多錢的前瞻水環境預算中，有多少是用在幫助人民度過環境給我們的災難，而不只是興建官員可以剪綵拍照的景觀設施呢？

高虹安指出，蔡英文總統2017年說水環境建設2507億，其中「水與安全」占1151億，等於說有不到一半的預算，才是用在強化台灣防洪的能力。「那請問其他大半的預算用到哪裡去？」

豪雨 高虹安 蘇貞昌 前瞻基礎建設

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