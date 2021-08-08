歎大旱後淹水 治水還需國土規畫

山林區的國土規畫是治水根本，可惜前瞻治水預算沒有用在刀口上！針對近日中南部淹水，時代力量立委陳椒華認為，山林休憩與山坡地開發，都是大雨後土石崩落與淹水的主因，水利署應針對目前預算執行成效提出完整的檢討報告。民眾黨立委張其祿亦說，前瞻計畫規劃與極端天氣需求有落差，且應調整預算中缺乏前瞻性的項目。

山坡國土策略

陳椒華指出，前瞻計畫的水環境建設項目，的確顧及多項治水策略，但政府開放山林休憩與山坡地開發的同時，也導致大雨後產生土石流、土石崩落、淤積水庫河川及淹水的狀況更加嚴重，因此除前瞻治水計畫外，政府不當的山坡地、山林開發政策，及山林管理問題，需要更先一步處理。

因此，陳椒華要求，水利署應提出完整的前瞻預算執行成效檢討報告，並釐清中南部各地淹水問題的成因，強調「如果淹水是來自山林不當的開發，那編列再多預算都無法解決淹水問題」，且縣市國土計畫的編列管理，與地方政府是否落實經費運用，才是治水的根本之道。

預算運用待調整

關於目前的前瞻計畫治水預算，張其祿提到，目前的計畫是以「常態性」的思維去做規劃，並未完整考量到急降雨的可能性，而近年來台灣與世界各地都出現了此類極端天氣，雨量輕易超過水利設施當初規劃的雨量、造成水災，但同時又會出現缺少降雨、造成旱災的情況，旱澇間的變動非常劇烈，與原本的預算規劃想像差很多。

除了治水計畫趕不上氣候變遷需求外，張其祿進一步指出，治水預算在編列時有很多的前瞻項目，但其中硬體設備、邊坡美化、自行車道等建設，「這些不是真正的防洪治水的核心問題，錢花在這類項目就是沒用在刀口上。」他強調，預算項目、重點、規劃方向需進行調整，並著力於西南一帶的淹水熱區，以因應極端氣候的常態化。

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