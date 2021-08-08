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前瞻水預算是否有效 朝野各執一詞

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
對於前瞻水預算是否發揮成效，曾銘宗認為政府不要再亂花錢；但邱志偉反批前瞻蓋的滯洪池，確實有發揮功效。（Photo by haithanh on Wikimedia under CC 2.0）
對於前瞻水預算是否發揮成效，曾銘宗認為政府不要再亂花錢；但邱志偉反批前瞻蓋的滯洪池，確實有發揮功效。（Photo by haithanh on Wikimedia under CC 2.0）

「如果沒有前瞻建設，淹水還會更嚴重！」針對近日外圍環流造成中南部淹水，國民黨立委曾銘宗呼籲政府需實際找出高風險地區整治，不要再浪費預算；但民進黨立委邱志偉不滿回應，以他選區為例，前瞻預算建的滯洪池就有發揮作用，如果沒有這些建設，災情恐更嚴重。

加強高風險區整治

由於盧碧颱風與西南氣流共伴影響，中南部近日連日下起了豪大雨，導致許多地方出現淹水的狀況。對此，曾銘宗質疑，蔡政府雖然希望透過前瞻計劃，解決台灣長期的水資源問題，但首先原本2508億的預算，到後來刪減到1939億，顯示蔡政府並沒有真心重視水環境的治理。

他也指出，1939億預算一路會執行到民國114年，至今已經花了1000億左右，但卻還是發生這樣的水災，讓農民的生計受到傷害、農產品受損。因此他呼籲，蔡政府要將錢用在刀口上，針對重點的高風險地區、常淹水的地方進行河川疏濬，確實運用好未來的前瞻水預算。

前瞻計劃可減災

不過邱志偉表示，許多批評的人並沒有到現場看過，就隨意批評是不對的。他分析，這次豪雨下得時間非常久，難免會傳出一些災情，但以他的選區（上高雄：包括茄萣區、梓官區、橋頭區等地）為例，過去常發生水災，但當地在前瞻預算的規劃下就有興建滯洪池，因此這次豪雨並沒有產生災情。

邱志偉說，如果沒有前瞻預算規劃這些防洪、滯洪的措施，這次豪大雨的災情恐比現在還要嚴重。他強調，每個選區的委員都很努力爭取相關治水預算，下了這麼多天的雨一定會有高機率致災，「這是無法避免的天災」，花錢整治都是有效果的，可以降低災害對民眾影響的程度。

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豪雨 前瞻基礎建設

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