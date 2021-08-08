治水非花錢消災 中央應有統籌作為

「治水不是花錢就能解決。」國民黨立委賴士葆對於前瞻計畫中的水環境建設預算花了近2千億公帑，但仍然是遇大雨則淹的情況，認為中央與地方都沒有落實執行整體治水的作法；尤未注意南部地區地層下陷等問題。民進黨立委劉建國表示，治水防災應提前規劃因應；洪申翰則指出，中央國發會應統籌建立精準預測與防災作為。

豪雨如同照妖鏡

對於8年8千億元的前瞻計畫，賴士葆指明的說，對於地方提出爭取補助預算的計畫，一些地方立委不太會去刪，但錢撥下去，治理的成效好不好，「大雨一來，就像照妖鏡一樣」，那些縣市沒有沒有落實治水，就可以看出一二。

針對過去政府曾提出的8年800億元，加上續撥的水環境建設經費，為何至今治水成效不彰，民進黨立委洪申翰認為，中央應重新思考極端氣候下如何與暴洪（flash flood）共處，並進行調適。從最近國際上經常出現暴洪淹水的情況來看，未來恐會更密集的發生。

應建立精準預警

洪申翰表示，對於如何調適暴洪出現時治理作為，中央政府確實尚有所不足。當暴洪來臨時，難以期待台灣都不淹水，但中央必須具有統籌功能，提供氣候預警更精準的預測，並事先做好整體發布與調適工作，由於事涉跨部會整合，他建議國發會應負起統籌責任。

至於台灣治水是否落實的問題，民進黨立委劉建國說，必須從急降雨及連續降雨量的情況來比較，才比較客觀。對比五年前雲林曾遭遇的急降雨淹水情況，這次既有急降雨，加上連續多天的大雨量，但雲林淹水並沒有很嚴重，此次淹水情形還算有獲得控制。

治水共編2500億

劉建國說，依據過去專家會議，台灣整體治水經費共約需3000億元，之前的8年800億實際共花了1100多億元，後續馬英九時期又增編了600多億元；此次前瞻計畫中有關治水部分實際為700億元左右，合計至今的治水預算約2500億元，尚差500億元，全島的治水才能較完善。

此外，他認為因應氣候變遷，相關執行計畫必須進行變革與提前。如防汛疏濬作業，他曾建議總統蔡英文，過去台灣防汛作業都在4月左右才開始，到5、6月才發包興建，但現在洪雨常6月就來，如4、5年來發生在嘉義及雲林那兩次的大雨淹水。這些防汛規劃，應在過完春節之後就開始進行。

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