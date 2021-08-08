豪大雨馬祖釀災 北竿展開全鄉清理災後復原

馬祖昨天受熱帶性低氣壓帶來豪雨影響，南、北竿鄉多處土石坍塌釀災情，已展開災後復原工作，持續清理道路坍方砂石，搶通道路，今天天氣好轉，北竿進行全鄉清理。

馬祖北竿災情慘重，7日下午1時後雨勢減緩，各路段展開搶通與清理，怪手機具協助道路清淤、泥沙清運，陸軍馬祖防衛指揮部從昨天起派遣兵力，徒步北竿塘岐、芹壁村投入道路清淤、環境清理等災後復原工作。

北竿芹壁中山國中辦公大樓下方土石坍方嚴重，目前大樓暫時停用，經工務處與產發處儘速進行安全管控及專業評估；目前以帆布遮蓋，避免坍塌土石滑動。昨天土石滑落至芹壁聚落入口處，淤泥高度至少約150公分，並隨坍方邊坡土石滑向道路，約有11輛民眾停放車損壞，目前由怪手清理淤積砂石。

芹壁村昨天停電、停水，土石坍方影響毀損自來水與電路管線設施，土石清理完修復。北竿鄉公所公告，北竿各處路段持續搶通，但道路仍有泥沙殘存，提醒民眾行駛汽機車務必減速行駛。

行政院昨天召開全國災害應變會議，連江縣長劉增應向中央爭取北竿芹壁村修復。劉增應表示，馬祖累積降雨打破歷年紀錄，地區多處坍方、積水，尤其閩東建築聚落保存區芹壁村受創嚴重，希望文化部、營建署等單位能協助經費修復。

劉增應表示，盼營建署加速核定縣市河川計畫，建設排水系統，減少地區淹水及坍方情形持續發生。