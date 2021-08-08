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連日豪雨屏東農損3千多萬 陳吉仲南下勘災：從寬認定

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
農委會主委陳吉仲今上午南下屏東到萬丹鄉、麟洛鄉關心豪雨屏東農損，了解苦瓜、胡瓜災損情況。圖／讀者提供
農委會主委陳吉仲今上午南下屏東到萬丹鄉、麟洛鄉關心豪雨屏東農損，了解苦瓜、胡瓜災損情況。圖／讀者提供

連日豪雨，屏東縣農業損失嚴重損失金額3千多萬，瓜果類影響最大，農委會主委陳吉仲今上午南下屏東勘災，陳吉仲說，從寬認定災害損失，農民可以拍照後向鄉鎮市公所申請農業補助。陳吉仲上午到屏東縣萬丹鄉、麟洛鄉，勘查苦瓜、胡瓜農損情況，立委鍾佳濱、周春米、蘇震清、莊瑞雄都到場關心。

萬丹鄉苦瓜農說，大雨造成苦瓜爛尾，太陽出現後，苦瓜又會爆開，這季苦瓜全報銷。也有農民擔心，種植田菁被大雨沖走了，怕無法申請補助。陳吉仲說，瓜果類等農業受損傷嚴重，田菁種植物長不出來，只要提出證明有種植即可，會從寬認定，河川公地的農戶，提出租約證明，也可獲補助。

大雨也影響菜價，九如鄉農會總幹事龔泰文說，菜價浮動，今天上午和生市場葉菜類菜價一台斤批發價60元，漲到3倍。九如鄉農會超市有釋出就冷藏蔬果穩定價格供貨服務消費者。

龔泰文說，大雨過後出太陽，造成根系窒息委凋，一下泡水、一下子又大太陽，植株恐受不了，猶如三溫暖，這次大雨影響瓜果類作物，木瓜、檸檬、茄子、小黃瓜、絲瓜、苦瓜、菜豆等。

農委會主委陳吉仲今上午南下屏東到萬丹鄉、麟洛鄉關心豪雨屏東農損，了解苦瓜、胡瓜災損情況。圖／讀者提供
農委會主委陳吉仲今上午南下屏東到萬丹鄉、麟洛鄉關心豪雨屏東農損，了解苦瓜、胡瓜災損情況。圖／讀者提供
農委會主委陳吉仲今上午南下屏東到萬丹鄉、麟洛鄉關心豪雨屏東農損，了解苦瓜、胡瓜災損情況。圖／讀者提供
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