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不斷更新╱雨彈未歇仍需警戒 明天全台停班課這裡查

高雄桃源斷橋3里成孤島 消防局擬雨停後投放物資

中央社 / 高雄7日電
高雄桃源區「明霸克露橋」因不敵湍急水流遭沖斷，該橋是通往復興、拉芙蘭、梅山3個部落要道，此橋一斷，無其他聯外道路可替代，處境棘手。 聯合報系記者陳弘逸／翻攝
高雄桃源區「明霸克露橋」因不敵湍急水流遭沖斷，該橋是通往復興、拉芙蘭、梅山3個部落要道，此橋一斷，無其他聯外道路可替代，處境棘手。 聯合報系記者陳弘逸／翻攝

高雄桃源明霸克露橋今天下午遭溪水沖斷，導致梅山、拉芙蘭、復興等3里成孤島。高雄市消防局表示，下週雨停後，將派直升機投放民生物資。

明霸克露橋在今天下午1時遭溪水暴漲沖斷，桃源區梅山、拉芙蘭、復興等3里成孤島，道路無法通行，目前居民糧食尚有2週庫存，高雄市消防局將此災情據點通報消防署，請消防署空中救災單位列管，並請協助下週雨停後，指派直升機支援投放民生物資。

目前高市府水情中心2級開設，副市長林欽榮指示桃源區後山加強防災及避難到安全住所，並派員封橋；也通報明霸克露橋中央道路主管機關派員勘查，協助雨後臨時便橋施作，以及加速重建工程。

水土保持局回報，布塘布那斯溪及荖濃溪口疑有堰塞湖，經洽詢水利署第七河川局，已接獲桃源區公所回報，堰塞湖情形已解除，目前河道順暢無阻塞，林欽榮要求水利局及區公所提高警戒，隨時回報情狀況，也要求六龜撤離寶來地區非保全戶人員，並準備安置，以防範未然。

針對3里里民數目還待統計，不過3里含警員、公務員等駐里人員共501人，可提供里民相關協助。

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