屏東農損達3700萬 潘孟安向中央爭取救助

屏東縣豪大雨不停，到處淹水、土石崩落、居民受困，全縣農業災損達3700萬餘元，屏東縣長潘孟安已向行政院長蘇貞昌爭取農業天然災害救助，減少農民損失。

中央氣象局資料，屏東縣今天截至下午6時止，霧台鄉佳暮村已下788毫米雨量，瑪家鄉757毫米、三地門鄉610毫米，分居全台前3名。

縣府表示，統計至8月7日中午，全縣農業災損達3700萬餘元，主要是木瓜、茄子、鳳梨、苦瓜、檸檬、文心蘭等，後續還在增加中，潘孟安已請各鄉鎮市公所提報農業災損，並向行政院長蘇貞昌爭取農業天然災害救助，減少農民損失。

此外，縣府逐年編列經費辦理治水工程，潘孟安也在今天的視訊會議中，希望蘇貞昌繼續支持，盡快解決地方水患問題。

新園鄉、佳冬鄉、南州鄉、潮州鎮、萬丹鄉都傳出低漥處水深及胸，居民受困民宅、工寮和河床事件，也有汽車受困水中及掉入水溝事件，今天消防人員頻頻出動救生艇協助民眾脫困。

潘孟安今天下午到185線道「沿山公路」、高屏溪河濱公園等處視察，沿山公路這次受災嚴重，多處路段積淹水、土石滑落無法通行，潘孟安說，過去從沒看過185線道如此災況，已要求縣府團隊盡快調派重機具排除，使道路暢通。

潘孟安指出，屏東連續3天下了上千毫米雨量，從山區、平原到沿海地區都造成很大傷害，連高屏溪都罕見滿水位，河濱公園高灘地也全部積水，請民眾暫時不要前往，安全第一。

潘孟安表示，縣府團隊已預防性撤離疏散山區部落居民，並在下游加強預部移動式抽水機，盡可能把災害降到最低。縣府表示，目前三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉等執行預防性撤離，總計700多人；三地門舊橋、高樹鄉口社大橋、南州鄉南州橋、新埤鄉餉潭橋、來義鄉南和大橋等因河川達到警示水位，實施預防性封橋。