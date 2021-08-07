快訊

棒球／爆如雷掌聲！2:0完封美國 日本終於奪金

不斷更新╱雨彈未歇仍需警戒 明天全台停班課這裡查

屏東農損達3700萬 潘孟安向中央爭取救助

中央社 / 屏東縣7日電
屏東縣長潘孟安到185線道沿山公路等處視察時說，過去從沒看過185線道如此災況。 圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安到185線道沿山公路等處視察時說，過去從沒看過185線道如此災況。 圖／屏東縣政府提供

屏東縣豪大雨不停，到處淹水、土石崩落、居民受困，全縣農業災損達3700萬餘元，屏東縣長潘孟安已向行政院長蘇貞昌爭取農業天然災害救助，減少農民損失。

中央氣象局資料，屏東縣今天截至下午6時止，霧台鄉佳暮村已下788毫米雨量，瑪家鄉757毫米、三地門鄉610毫米，分居全台前3名。

縣府表示，統計至8月7日中午，全縣農業災損達3700萬餘元，主要是木瓜、茄子、鳳梨、苦瓜、檸檬、文心蘭等，後續還在增加中，潘孟安已請各鄉鎮市公所提報農業災損，並向行政院長蘇貞昌爭取農業天然災害救助，減少農民損失。

此外，縣府逐年編列經費辦理治水工程，潘孟安也在今天的視訊會議中，希望蘇貞昌繼續支持，盡快解決地方水患問題。

新園鄉、佳冬鄉、南州鄉、潮州鎮、萬丹鄉都傳出低漥處水深及胸，居民受困民宅、工寮和河床事件，也有汽車受困水中及掉入水溝事件，今天消防人員頻頻出動救生艇協助民眾脫困。

潘孟安今天下午到185線道「沿山公路」、高屏溪河濱公園等處視察，沿山公路這次受災嚴重，多處路段積淹水、土石滑落無法通行，潘孟安說，過去從沒看過185線道如此災況，已要求縣府團隊盡快調派重機具排除，使道路暢通。

潘孟安指出，屏東連續3天下了上千毫米雨量，從山區、平原到沿海地區都造成很大傷害，連高屏溪都罕見滿水位，河濱公園高灘地也全部積水，請民眾暫時不要前往，安全第一。

潘孟安表示，縣府團隊已預防性撤離疏散山區部落居民，並在下游加強預部移動式抽水機，盡可能把災害降到最低。縣府表示，目前三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉等執行預防性撤離，總計700多人；三地門舊橋、高樹鄉口社大橋、南州鄉南州橋、新埤鄉餉潭橋、來義鄉南和大橋等因河川達到警示水位，實施預防性封橋。

豪雨 潘孟安

延伸閱讀

影／雨彈狂襲屏東 5橋梁逼近滿水位封橋

蘇貞昌視察災害應變中心 高鐵尚無法搶通

蘇貞昌：台灣疫苗覆蓋率38.8% 在亞洲名列前茅

為何急著開打高端？蘇貞昌：疫苗全世界都在搶都有不足

相關新聞

高雄桃源區「希望之橋」遭沖垮 畫面曝光居民目瞪口呆

高雄桃源區「明霸克露橋」今天下午遭豪大雨溪水沖垮；且該橋啟用僅4年，今天不敵山區660毫米的日累積雨量。遭大量溪水土石沖...

歷史重演！明霸克露橋遭沖毀揭開南橫公路坎坷重建史

2009年八八風災導致南橫公路柔腸寸斷，高雄與台東交通中斷至今達12年之久。道路重建過程中，台20線「明霸克露橋」具有指...

雨炸中南部 彰化淹水南投山區坍方高雄部落受困

受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，中南部今天大雨不斷。彰化、雲林等低窪地區出現淹水；南投、苗栗山區有多處土石坍方，造成不少...

全台農損破1.7億 木瓜、落花生、龍眼最嚴重

受西南氣流影響，中南部連日大雨釀災。據農委會最新統計，截至今天下午5點，農業產物及民間設施估計損失已高達1億7824萬元...

高雄楠梓今第5起路樹倒塌 波及3車所幸無人傷亡

受熱帶性低氣壓影響，南台灣今天凌晨便開始刮風下雨，共相繼傳出4處路樹倒塌，雖然中午前就已經排除，但下午外環西路、智群路口...

高雄豪雨猛炸！路基滑移塌陷農路工程災損達1.3億元

旺盛西南氣流及輕颱盧碧引進的鋒面影響，導致高雄連日豪大雨不斷。高雄市副市長羅達生與農業局副局長鄭清福，今天到到內門區視察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。