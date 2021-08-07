雨炸中南部 彰化淹水南投山區坍方高雄部落受困

受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，中南部今天大雨不斷。彰化、雲林等低窪地區出現淹水；南投、苗栗山區有多處土石坍方，造成不少道路封閉；高雄桃源更有3部落因斷橋而成孤島。

大雨不斷，苗栗縣共發生道路土石坍方8處、路樹倒塌5處，路基流失、淹水及電纜線掉落各1處。

省道台3線123公里處南下路段路基流失、台6線26.5公里處有土石及路樹坍塌，維持單線通車；縣道119線客屬大橋往銅鑼市區及128線中平大橋往銅鑼市區等路段持續有土石及路樹坍塌，維持雙向禁行。

南投縣仁愛鄉多條鄉道出現落石，投80線指標3公里處、投83線6公里處，以及投85線、投87線、多條農路支線都有坍方。

投89線力行產業道路指標約14、30、38、50.2公里處等，坍方情形由合約廠商、鄉公所分工搶通。信義鄉東埔溫泉區發生邊坡滑落，土石衝往4、5處民宅，所幸住戶未受傷。

由於地層下陷及地勢低窪，彰化縣大城鄉、芳苑鄉部分地區今天仍淹水；伸港鄉七嘉村1戶三合院今天仍泡在水中，堪稱全鄉最慘，看著衣櫥、桌椅等木製家具報銷，冰箱還要用塑膠椅墊高，讓屋主好無奈。

彰化市安溪路591巷發生路基掏空，整條道路陷落呈波浪狀，民宅圍牆跟著倒塌，斷裂的道路高低落差約有60公分；彰化市彰南路5段2巷路基下陷，彰化警分局派員交管；先前出現大規模坍方的花壇鄉三芬路，今天再度出現崩塌，鄉公所圍起封鎖線，請用路人繞道。

嘉義縣山區零星落石不斷，阿里山公路68.5公里到88公里處晚上6時起預警性封閉，另34公里至88公里處晚上8時起全線封閉。嘉義縣政府彙整約59處發生道路落石、路基崩塌、掏空等災情，與鄉鎮市公所已派員前往搶修。

雲林縣由於雨勢相較於昨天已明顯趨緩，低窪處積水漸漸退出，今天截至下午3時，元長鄉防汛道路，因為溪水暴漲，預防性封閉。

台南有28條土石流警戒，包括南化、東山、楠西、白河等地，台南市政府因此撤離152人。另外，豪雨也釀道路毀損，南市獲報169處坑洞、39件路樹倒塌及山區邊坡崩塌等災情，部份路段封閉。

另外，因河川水位上升，新營、鹽水、歸仁、白河多座橋梁及便橋封閉或預警性封閉。

高雄市杉林、那瑪夏、六龜、甲仙、桃源、茂林、美濃等7區33里，共發布94條土石流紅色警戒。旗山區東平里有8條土石流黃色警戒；茂林區萬山部落也發布大規模崩塌紅色警戒，共撤離2037人。桃源區明霸克露橋遭大水沖斷，讓3部落無法聯外成孤島。

屏東縣東港鎮、林邊鄉及佳冬鄉台17線因淹水封閉，沿山公路多處坍方；三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉等地執行預防性撤離，總計705人。

三地門鄉舊橋、高樹鄉口社大橋、南州鄉南州橋、新埤鄉餉潭橋、來義鄉南和大橋等因河川達到警示水位，實施預防性封橋。

澎湖接連強降雨，媽宮古城順承門的城牆與山水高地的擋土牆不敵雨水冲刷，分別出現坍塌及倒塌。