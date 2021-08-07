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高雄楠梓今第5起路樹倒塌 波及3車所幸無人傷亡

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄楠梓外環西路壽民路口及外環西119號前今天上午傳路樹倒塌，目前皆已排除障礙，截至目前為止已累計5起樹倒通報。圖／民眾提供
高雄楠梓外環西路壽民路口及外環西119號前今天上午傳路樹倒塌，目前皆已排除障礙，截至目前為止已累計5起樹倒通報。圖／民眾提供

受熱帶性低氣壓影響，南台灣今天凌晨便開始刮風下雨，共相繼傳出4處路樹倒塌，雖然中午前就已經排除，但下午外環西路、智群路口又傳路樹倒塌，壓到一輛停靠在路旁的汽車，以及行經此處的一輛小貨車與機車，駕駛與騎士皆沒有受傷，後也由警方通報相關單位，將路樹移除。

這起事故發生於今天下午3時許，位於楠梓區外環西路、智群路口傳路樹倒塌，楠梓警分局加昌派出所獲報後，立即派員警前往協處。

由於倒塌路樹體積龐大，幾乎將車倒占滿，還波及停在路旁的一輛轎車，以及行經恰巧行經此處的一輛小貨車與機車；警方調查，受波的貨車駕駛為40多歲的陳姓男子，以及50多歲的洪姓男騎士。雖然路樹倒塌，導致貨車與轎車車體凹陷，但受波及的兩人皆無外傷，且身體狀況無礙。

警方到場除協助受波的車輛，並到場用巡邏車、封鎖線管制交通，同時通知警廣請用路人改道，並交由工務單位移樹倒塌路樹，並於下午5時許恢復通行。

今天凌晨先是楠梓路與清豐路口，隨後興楠路與興西路口傳路樹倒塌，以及其他路口相繼傳出樹倒，目前皆已排除障礙，截至目前為止已累計5起樹倒通報。

高雄外環西路、智群路口，今天下午3時許傳路樹倒塌，波及3輛車，所幸無人傷亡。記者陳弘逸／翻攝
高雄外環西路、智群路口，今天下午3時許傳路樹倒塌，波及3輛車，所幸無人傷亡。記者陳弘逸／翻攝

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