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莫拉克風災12週年前夕 太麻里溪水暴漲村民難眠

中央社 / 台東縣7日電

莫拉克風災滿12週年前夕，台東太麻里溪水再度暴漲，當年風災51間民宅遭流失的嘉蘭村民這2天看著暴漲的溪水夜難眠，村民憂心地說，「明天又是8月8日」。

受到西南氣流影響，台東山區降下可觀雨量，從昨天晚上至今天傍晚雨勢未停，今天台東縱谷的卑南溪水暴漲，南迴線的所有溪流也全部暴漲。

太麻里溪水暴漲，最讓沿線居民擔憂，12年前的8月7日、8日莫拉克颱風造成太麻里溪水暴漲，堤防遭沖毀，嘉蘭村51間民宅遭沖入太平洋，造成村民難以抹滅傷痛。

「昨天開始下雨，村民就很擔心，老人家徹夜難眠」金峰鄉民代表林教廣說，昨天晚上嘉蘭村巡守隊就一直監看太麻里溪，「水位就像98年的莫拉克一樣」，部落都很緊張，今天上午溪水又暴漲，村民祈求莫拉克災情不要重現。

嘉蘭村民記建福說，「明天又是8月8日，莫拉克也是，從8月7日開始下雨，下到8日父親節，太麻里潰堤，現在的情況很像當年」。

嘉蘭村長莊福成決定封閉嘉蘭村旁的防汛道路，他呼籲村民，今天晚上不能掉以輕心，隨時保持警覺。入夜後如水位持續升高，有可能要撤離村民。

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