高雄茂林情人谷水淹及腰 泥水沖進民宅

高雄市山區豪雨不斷，桃源區24小時累積雨量破600毫米，茂林、六龜等區也逾500毫米，橋梁、道路中斷，茂林區情人谷得樂日嘎橋附近一度水淹及腰，民宅1樓大半泡水中。

高雄山區豪雨狂炸，溪水暴漲，道路、橋梁幾乎全都封閉不通，茂林區情人谷得樂日嘎橋附近，下午一度水淹及腰，周邊民宅都泡在水中，所幸居民45人均已全數撤離至安全處所。

山區多處道路土石坍方、泥水沖進民宅，桃源區「明霸克露橋」還遭沖斷，聯外交通幾乎全都停擺，但因事先封路、封橋管制，無人車經過，未釀傷亡。

高雄市桃源區長謝英雄說，除了明霸克露橋被沖斷，寶來一橋、南橫公路往梅山方向等橋梁也都岌岌可危。

高雄氣象站資料顯示，截至下午3時多，高雄市24小時累積雨量以桃源區630.5毫米最高，其次六龜區594.5毫米，茂林區也有573毫米，另杉林、那瑪夏、甲仙、美濃等區平均也約300毫米，雨勢驚人。

另三民、鼓山、前鎮、苓雅、鹽埕、前金、新興等市區24小時累積雨量也破百毫米，左營、鼓山也有8級強陣風。

截至目前為止，高雄市杉林、那瑪夏、六龜、甲仙、桃源、茂林、美濃等7區33里，共發布94條土石流紅色警戒。另旗山區東平里有8條土石流黃色警戒，共撤離2037人。