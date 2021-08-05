蔡沐霖：戰機伴飛很重要 政府用踏實心態做該做的事

戰機伴飛我國奧運代表團回國惹議。民進黨青年部主任蔡沐霖今天表示，國家層次可以發揮協助體育的，除了政策面，還有戰機伴飛這種國家等級的高度尊榮，這也是充實心理屏障更重要的方式，因為這些運動員即使個人意志力再強，在世界頂尖的戰場上，不免會受到挫折，沒有強烈的榮譽感，就難免孤獨、悲觀，甚至陷入惡性循環，所以伴飛很重要。

蔡沐霖指出，喜歡看棒球的人都知道，支持一支球隊或一個球員，無論如何都還是喜歡看到球隊贏球勝利、個人成績表現好，最好是能拿獎拿名次，不然熱情常會消磨殆盡，這個邏輯在越發注重觀眾與市場的其他運動項目也適用；2016里約奧運的獎牌成績，要算在剛上台的蔡政府帳上有些勉強，但本屆的成績，當然不是憑空而來的，而是也蔡政府執政以來的體育六大進步政策加持。

談及戰機伴飛，蔡沐霖表示，從外交和國防來看，戰機伴飛這種特別嘉勉國家代表隊的行動，乘上舉國上下一心的精神力量，為全國民眾帶來的正面而長足的心理防禦，更可以幫助國民對國軍的喜愛與信任，進一步強而有力地面對中共的軍機軍艦威脅，這是砸大錢在外國登廣告完全比不上的，因此戰機伴飛是蔡政府用踏實的心態做該做的事。

蔡沐霖說，好不容易取得的奧運心血成績，若換作國民黨來規畫，照國民黨屢次要求大撒預算、普發現金的邏輯，心中沒有國家安全，搞不好真的會把幻象戰機的花費省起來，發給奧運代表團一人一萬元。