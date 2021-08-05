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「為何不迎郭婞淳」幻象戰機迎東奧選手惹議 軍方說難言之隱

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「為何不迎郭婞淳」幻象戰機迎東奧選手惹議 軍方說難言之隱

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
政府昨派幻象戰機迎接以奪下東奧金、銀牌的羽球團選手專機返國。圖／國防部發言人臉書網頁
政府昨派幻象戰機迎接以奪下東奧金、銀牌的羽球團選手專機返國。圖／國防部發言人臉書網頁

政府派幻象戰機迎接以奪下東奧金、銀牌的羽球團選手航班客機返國，被批評浪費公帑，尤其有批評稱此舉「厚此薄彼」，先前返國同樣奪下東奧舉重金牌的郭婞淳並沒有這個待遇。軍方表示，這與上周六空軍為失蹤的F-16戰機蔣正志少將的告別式有關，在此之前並不合適執行類似任務。

政府為彰顯對東京奧運選手們的重視，下令空軍昨日派遣4架幻象2000戰機迎接伴飛，並在華航班機左右側發射熱焰彈，任務中地面同時有兩架戰機待命，外界也粗估空軍此次任務的飛行成本將達600萬元以上，有人批評疫情期間不少人失業，政府卻搞排場浪費公帑，而且還選擇操作成本最高的幻象戰機。還有人提出「郭婞淳怎麼沒有？」，質疑政府對選手不應有差別待遇。

對此，總統府昨日並未作出評論。但軍方官員透露，奧運代表團陸續返國，伴飛是對所有代表團的感謝，後續盧碧颱風動態可能的影響，在安全第一的考量下，昨日是天候比較允許，符合可以執行的狀態。而上週六空軍為失蹤的F-16戰機蔣正志少將的告別式也才剛辦理完畢，在空軍內部祭悼的氣氛中，在此之前並不適宜派機進行歡迎任務。由幻象戰機執行則是因駐地距執行任務的空域最近，也能順道執行偵巡任務。

幻象戰機 空軍 東京奧運

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