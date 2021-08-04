四架幻象伴飛羽球團返台 他賽前賽後一對照「這樣的政府實在太勢利眼了」

中華隊台灣羽球代表團在今年東京奧運成績亮眼，包括李洋、王齊麟羽球男雙奪下金牌及戴資穎奪得羽球女單銀牌，另外，其他羽球選手包括周天成、王子維，以及教練、防護員等人也將於今天下午將搭乘華航班機返台。

國防部發言人史順文今天表示，受蔡總統指示為表達政府對體育的支持，將安排4架幻象2000戰機自新竹空軍基地起飛，在空中迎接搭載選手回台的華航班機，氣候許可下，將施放熱焰彈慶祝，然此舉也引發各界有正反不同的看法。

藥師林士峰在粉專寫道，「我很難理解，請軍方人員伴飛的實質意義在哪？」他認為這些選手不管有沒有得獎，能代表台灣參加奧運，就已經是台灣的驕傲。但是出國比賽的待遇竟然比不上陪賽的官員，要等他們得獎了，才說是英雄迎接，「這樣的政府實在太勢利眼了！」

前外交官劉仕傑也在臉書點出二個反對的理由。第一，他認為台灣的空軍近年面對共軍頻繁擾台已經承受極大壓力，「軍機的後勤維修，也面臨極大壓力。多飛一趟，就是多耗損一次零件，某程度來說，就是增加後勤維修的壓力。」

第二，之前已經返國的舉重及其他選手，並沒有軍機伴飛的禮遇。公平性就是如果要商務艙，那就是每個選手都要商務艙。不能實力好的或有名的，才有商務艙。「這一次，如果羽球代表團有軍機，那之前回來的選手呢？為什麼他們沒有？更何況，郭婞淳也拿到金牌。」

對此，網路上也是意見兩極，比方ptt仍有不少網友贊成政府此舉，認為「這是應該的」、「有點感動」、「歷史最優紀錄，值得慶祝」、「我如果是選手會覺得很開心欸」、「反正政府怎麼做都有人酸」，甚至有網友舉例，之前美國超級盃足球總決賽時，空軍同時出動3款戰略轟炸機從賽場上空飛過，成為一大亮點。

其他反對的網友則建議，應該把這些錢省起來直接發給選手更好，或把錢拿去補助那些還沒發光發熱的運動員。「飛一次要花多少錢？浪費納稅錢」、「有點莫名奇妙，國慶就有表揚的機會了」。還有人指出，「會選羽球當然有原因，這個項目這麼多粉絲，可以拉很多年輕人選票，當然是看粉絲數伴飛啊！」