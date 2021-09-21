防疫計程車司機 廖迫發 清消起水泡甘願受

將近40年職業駕駛經驗的廖迫發，加入機場排班計程車已有十年的資歷。 圖／桃園國際機場 提供

疫情改變了旅行世界的規則，桃園國際機場雖然暫時冷清許多，仍是24小時不停歇在運作，服務每位出、入境的旅客，機場服務大聯盟是這個服務體系的骨幹，每位在機場服務的公務員、職員、外聘人員都是一顆顆重要的螺絲，為加強服務的品質，我們遴選出機場大聯盟各行各業的服務楷模，他（她）們以專業為經、以服務為緯，縱橫在這個屬於飛行的世界。

「去啊，走！」接獲徵召清潔消毒志工的詢問，在桃園機場航廈排班的計程車司機廖迫發放下午餐立刻報到，遇到返國人潮大爆發，從中午忙到晚間，手指因為連續按壓消毒噴罐起了水泡，全身也疲憊不堪，心裡卻覺得很開心，告訴自己：「『歡喜做、甘願受』，因為我是一個快樂的計程車司機！」

將近40年職業駕駛經驗的廖迫發，加入機場排班計程車已有十年的資歷。個性熱觀開朗，向來遵守排班規矩，並且照顧「同學」(其他同屆排班計程車夥伴)。自COVID-19疫情爆發以來，廖迫發雖然不是排班計程車自律委員會幹部，但需要志工時，總是隨傳隨到，因此獲得服務楷模的肯定。

2020年1月中旬，桃園機場公司依據交通部指示成立「防疫車隊」，正在第二航廈排班的廖迫發義不容辭加入車隊行列。 圖／桃園國際機場 提供

2020年1月中旬，全球疫情急速升溫，返台旅客突然間暴增，為配合入境旅客防疫運輸需求，桃園機場公司依據交通部指示成立「防疫車隊」，因此急需人手幫忙，正在第二航廈排班的廖迫發義不容辭加入車隊行列。

那段時間入境人數較多，有時甚至要開往中南部，對計程車司機來說，這在以前可能是一個賺翻了的好日子；但疫情爆發後，每次載完旅客後，都會擔心是否接到衛生單位電話通知載到確診旅客。

在防疫車隊成立之時，廖迫發是首批投入行列的司機，遵循機場公司所制定的標準作業程序，依規定把車裡車外徹底清消，甚至連後車廂都不放過。旅客上車前，也會將乘客與行李再消毒一遍，避免任何遺漏。

旅客上車前，廖迫發也會將乘客與行李再消毒一遍，避免任何遺漏。 圖／桃園國際機場 提供

堅持保護自己就是保護家人，廖迫發的清消工作不僅於車室空間，還包括提供乘客簽收的筆、車資現金等，都使用酒精擦拭；回到家，還沒進門就先噴灑酒精消毒，居家出入口也經常用稀釋漂白水打掃。身為防疫車隊的一員，已經一年多沒有走訪親友、參加聚會，減少和人群接觸，就是希望把防疫做得更加徹底。

在機場排班多年，個性豪爽的廖迫發陸續獲邀拍攝桃園機場、交通部年度月曆，還在外交部防疫宣導短片當中亮相，這些犧牲自己休假或營業時間的額外任務，他總是不推辭，盡力承擔做到最好。

廖迫發很喜歡在機場擔任排班計程車的工作，現在會用翻譯軟體確認外籍乘客的目的地，即使知道乘客要去哪家飯店，還是會再次確認城市地區，自我要求把載錯率降到零，提升服務品質。

經歷疫情一年多以來，廖迫發非常感謝家人的支持，尤其是太太，更是以他擔任防疫車隊駕駛為榮。面對未知的疫情，雖然心理上難免感到不安，但廖迫發把這些壓力轉換成實際的防疫行動，堅守自己的崗位，為旅客服務，為防疫貢獻一己之力。