良福保全 林淯淋 柔性服務化解難題

用「服務」的角度出發，從細心觀察中發現需要協助的旅客，就是良福保全林淯淋的日常。 圖／桃園國際機場 提供

疫情改變了旅行世界的規則，桃園國際機場雖然暫時冷清許多，仍是24小時不停歇在運作，服務每位出、入境的旅客，機場服務大聯盟是這個服務體系的骨幹，每位在機場服務的公務員、職員、外聘人員都是一顆顆重要的螺絲，為加強服務的品質，我們遴選出機場服務大聯盟各行各業的服務楷模，他（她）們以專業為經、以服務為緯，縱橫在這個屬於飛行的世界。

離開百貨業到機場擔任保全，看似跳tone的職涯轉換，對良福保全林淯淋來說本質卻是相同。用「服務」的角度出發，從細心觀察中發現需要協助的旅客，化解一個又一個難題，獲得一句又一句的感謝。

在第一航廈擔任保全逾四年，一開始對體力來說可是個大挑戰。「以前工作多半是坐一整天，現在則是站足、走滿八小時！」林淯淋說。在不間斷地巡邏勤務中，她總是用敏銳的目光檢視每個角落。

在第一航廈擔任保全逾四年的林淯淋，總是在不間斷地巡邏勤務中，用敏銳的目光檢視每個角落。 圖／桃園國際機場 提供

多年巡邏執勤經驗中，林淯淋曾遇到不少突發狀況，例如旅客跑錯航廈、證件或機票有誤需要更正，或者在報到櫃檯久候導致情緒不佳等。林淯淋始終保持服務的精神，遇到狀況先告訴自己「保持冷靜」，用柔和的眼神與溫和的態度，積極協助現場旅客。

「冷靜非常重要，遇到旅客情緒不佳，在使用無線電通報時，才能清楚地說明現場狀況，讓航警、醫護以及其他哨員帶著配備前來支援，用最快的速度解決問題。」林淯淋說。

林淯淋認為團隊合作也十分重要，當哨員發現狀況，第一時間通報機場公司、航警或醫護等相關單位，即時處理讓機場維持正常運作，自己身為其中一員也感到相當有成就感。

當哨員發現狀況，第一時間就會通報相關單位，讓機場維持正常運作，林淯淋身為其中一員也感到相當有成就感。 圖／桃園國際機場 提供

林淯淋記得有次執勤時發現一位泰國籍旅客身體不適卻不肯就醫，在報到時因病情轉趨嚴重，只得更改航班。滯留機場期間，林淯淋保持以客為尊的態度，貼心地提供輪椅、熱水等服務，讓同行的旅客母親不停致謝，對桃園機場的貼心與協助留下深刻印象。

擔任機場保全，林淯淋除了獲得助人的成就感，四年多也增進了自己的語文能力，在教育訓練中也學習到急救、使用AED等技能，加上各種突發狀況的處理，讓自己成長不少，也越來越樂在工作。

疫情期間，即使機場的旅客量減少，但保全工作依舊要保持高度警戒，獲得服務楷模肯定的林淯淋始終帶著服務熱忱，以微笑面對旅客、用專業化解危機，希望扮演好機場團隊中稱職的一員，為旅客提供最佳服務。