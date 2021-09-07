信實清潔員黎珍香　極致乾淨守護國門

黎珍香在桃園機場從事清潔工作有7年的時間，疫情期間更是每小時清消不間斷，保護旅客也守護國門。 圖／桃園國際機場 提供

疫情改變了旅行世界的規則，桃園國際機場雖然暫時冷清許多，仍是24小時不停歇在運作，服務每位出、入境的旅客，機場服務大聯盟是這個服務體系的骨幹，每位在機場服務的公務員、職員、外聘人員都是一顆顆重要的螺絲，為加強服務的品質，我們遴選出機場服務大聯盟各行各業的服務楷模，他（她）們以專業為經、以服務為緯，縱橫在這個屬於飛行的世界。

「大姊，謝謝妳，我們的機場好乾淨，讓臺灣好有面子！」來自旅客的讚許，讓人稱「珍香姊」的信實清潔員黎珍香很感動，疫情期間每小時清消不間斷，就是要把機場清潔衛生做到最好，保護旅客和守護國門。

在桃園機場從事清潔工作有7年的時間，珍香姊覺得自己不但是清潔人員，同時也像機場的「哨兵」！

「從事機場清潔工作不只帶給旅客乾淨的環境，也常常協助旅客找回遺失物！」珍香姊最常在機場廁所拾獲護照、機票以及免稅商品，有些旅客忙著滑手機，離開座椅區時甚至忘了拿行李。一發現旅客遺失物時，珍香姊就會趕緊通報，甚至曾根據登機證上的資訊一路追到登機門，只為了將失物交還給旅客。認真的她認為除了要把清潔做好外，「服務」更是工作的本質。

一發現旅客遺失物時，黎珍香就會趕緊通報，認真的她認為除了要把清潔做好外，「服務」更是工作的本質。 圖／桃園國際機場 提供

「有民眾在前來機場的路程上暈車，也有旅客剛下飛機水土不服，如看到這樣的狀況我就立即通報，正確告知機場營運控制中心旅客所在位置和狀況，再陪同讓醫護人員接手。」當發現身體不適的旅客，珍香姊總是用溫暖的行動提供協助。

服務業有甘有苦，曾遇到急需熱水的旅客，因飲水機正在煮水，便把不耐煩的情緒遷怒在清潔人員身上，珍香姊總是把「不好意思」、「謝謝」掛在嘴邊，工作難免有委屈的時候，這時主管或同事一句「沒關係，不用放在心上」、「妳已經做得很棒了，加油！」的鼓勵，就能讓珍香姊轉換心情，重拾笑容回到崗位。

家人也是支持她工作的動力，從長時間久坐的電子業轉職，在機場工作體力上頗有挑戰，好在體力不錯的她很快就適應，現在工作量都已習慣。回到家，有老公、女兒貼心按摩，讓痠痛消失，心情也倍感愉悅。

清潔人員除了戴口罩，也必須戴上面罩執行清消作業，每個環節都仔細不放過。 圖／桃園國際機場 提供

疫情爆發後，清潔人員除了戴口罩，也必須戴上面罩執行清消作業，珍香姊已經習慣隨身攜帶酒精或消毒藥水，每個環節仔細不放過。「現在不消毒好像感覺怪怪的，回到家時自己全身上下也會消毒好，看似保護自己、其實更是保護家人！」她相信只要每個人都盡力防疫，一定能夠很快遠離疫情的威脅。

幫助行動不便的旅客登機、把協尋遺失物當作家常便飯……，就是這樣的服務熱忱，黎珍香獲得桃園機場服務楷模的榮譽。深知每個工作都有甘苦，保持愉快的心情，用溫暖的笑容去發現工作的價值，讓自己從中獲得成就與樂趣，這就是服務的真諦！