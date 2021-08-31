聯新醫院桃機護理師陳思穎 樂觀開朗國境守護者

陳思穎從事護理工作8年，有6年都在機場服務，身為第一線從事醫護工作的「國境守護者」，早已習慣各種突發狀況。 圖／桃園國際機場 提供

疫情改變了旅行世界的規則，桃園國際機場雖然暫時冷清許多，仍是24小時不停歇在運作，服務每位出、入境的旅客，機場服務大聯盟是這個服務體系的骨幹，每位在機場服務的公務員、職員、外聘人員都是一顆顆重要的螺絲，為加強服務的品質，我們遴選出機場服務大聯盟各行各業的服務楷模，他（她）們以專業為經、以服務為緯，縱橫在這個屬於飛行的世界。

新型冠狀病毒（COVID-19）席捲全球，各國紛採嚴格入境管制與檢疫措施，在國門第一線從事醫護工作的護理師，也因此被譽為「國境守護者」。團隊成員之一的陳思穎從事護理工作8年，有6年都在機場服務，早已習慣各種突發狀況，個人的專業訓練和心理建設都已做好準備。

「其實不僅是COVID-19，在國境長年會遇到來自不同國家的旅客，面對未知的疾病，身處的狀況只能用瞬息萬變來形容。」陳思穎說，因此平日一直都有演練高規格的C級防護，當任務一到，5到8分鐘即能迅速將隔離衣、面罩、N95口罩、手套等裝備穿戴完畢，並藉由團隊成員互相檢視，確保防疫滴水不漏，迅速投入工作。

在國境負責醫護工作，照顧旅客與員工健康是主要的工作項目。 圖／桃園國際機場 提供

2020年3月22日國境關閉的前一晚，當日值夜班的陳思穎接到過境旅客有發燒的狀況。當醫護團隊抵達現場，原本要轉機的旅客須更改為入境，由於流程繁瑣，在一旁照護的陳思穎不敢鬆懈，即使後來得知這位高燒40℃的旅客是COVID-19確診者，陳思穎並沒有感到緊張，還為病患能夠及時提供醫療照護感到慶幸。

在國境負責醫護工作，照顧旅客與員工健康是主要的工作項目。針對旅客或工作人員發生意外，陳思穎偕同團隊立即給予心肺復甦和高級心臟救命術（advanced cardiac life support，ACLS）處置，在黃金救援時間內和死神拔河！看到病患病情穩定轉送醫院，那種成就感就是醫護人員堅持下去的最大動力。

「曾有外籍旅客在桃園機場因急救處理得宜，康復後專程回來致謝，讓我真的很感動。」陳思穎覺得，這就是在機場服務和醫療院所最大的差異，再加上自己樂觀開朗的性格，因而喜歡這份工作，享受樂在其中的成就感。

防疫工作需要高度警戒，每個步驟都要依循SOP。醫護人員需做好萬全準備，才能提供旅客更安心的醫療服務。 圖／桃園國際機場 提供

在邊境管制持續下，雖然旅客量變少，但平日工作量並沒有減少，特別是防疫工作需要高度警戒，每個步驟都要專注依循SOP不容差錯。每個醫護人員從自己做好萬全準備，才能提供旅客更安心的醫療服務。

近期疫情再度升溫，身邊的親友總是會特別關心她的安全，陳思穎倒是開朗應對，「這原本就是護理工作的風險，不要給自己壓力，把自己防護好、用專業去協助病患，用服務的心情進行專業醫療，更可以提升信賴感。」陳思穎不改樂觀個性保持向前看的態度，站在國門第一線用專業把關，為防疫盡一己之力。