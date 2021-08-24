航警局警員 吳俊橋 人如其名！很會溝通搭橋

在航空警察局保安警察大隊擔任警員2年的時間，吳俊橋在瞬息萬變的機場工作中，迅速累積經驗。 圖／桃園國際機場 提供

疫情改變了旅行世界的規則，桃園國際機場雖然暫時冷清許多，仍是24小時不停歇在運作，服務每位出、入境的旅客，機場服務大聯盟是這個服務體系的骨幹，每位在機場服務的公務員、職員、外聘人員都是一顆顆重要的螺絲，為加強服務的品質，我們遴選出機場大聯盟各行各業的服務楷模，他們以專業為經、以服務為緯，縱橫在這個屬於飛行的世界。

在航空警察局保安警察大隊擔任警員2年的時間，吳俊橋在瞬息萬變的機場工作中，迅速累積經驗，尤其是新冠肺炎疫情爆發以來，處理充滿變數和不確定因素的居家防疫安排，吳俊橋總是把服務熱忱與溝通擺在第一位，低調先溝通來了解狀況，再付出更多耐心來軟化對方心防，雖然有公權力在身，但能減少不必要衝突，就是事情圓滿的關鍵。

對部分剛返抵國門的旅客來說，居家防疫的安排真的令人傷透腦筋，有人指定好居家防疫的建物被拆了！有人不願意配合防疫管制的措施，有時遇到外籍移工，在語言不容易溝通的狀況下，外籍旅客情緒高漲又焦慮，根本不聽防疫規範，有時會在入境時大吵大鬧，檢疫人員很無奈，只好呼叫航警支援。

吳俊橋身為第一線的警員只要接到任務，就馬上趕抵現場，他的作法會試著多溝通，幫忙聯繫當事人的雇主或是親友，一邊安撫當事人的情緒、一邊趕緊找出解決之道。「只要多點耐性」，吳俊橋說，整個處置過程便能更加順暢。

吳俊橋身為第一線的警員只要接到任務，就馬上趕抵現場，多點耐性去溝通，讓處置過程能夠更加順暢。 圖／桃園國際機場 提供

警察專科學校畢業後直接分發到航空警察局，這個在警界中看似單純的單位，「事情沒那麼單純！」吳俊橋說，「跑道是很平、飛機起起降降、旅客來來去去」，其實在機場服務的這2年，感受是任務充滿挑戰性。

當警察2年之中，吳俊橋印象最深的處理一件停車場輕生案。得知相關訊息後，馬上調閱監視錄影，先確認正確位置，隨即前往現場查看，果然發現車內有不明藥袋，輕生者倒臥在後座。救人第一，吳俊橋立即破窗，打119救護車偕同處理，再陪同昏迷的輕生者前往醫院救治。

「我好高興啊！」吳俊橋說，雖然他和輕生者非親非故，也是第一次處理輕生案件，但最後看到輕生者被救活了，心情就像他的家屬一般，好快樂、好感動。

航廈生活機能充裕，就像個小型城市，有時巡邏也會遇到各式各樣的人，而吳俊橋總是把服務熱忱與溝通擺在第一位。 圖／桃園國際機場 提供

吳俊橋說，航廈說大不大，說小不小，生活機能充裕，就像個小型城市，有時巡邏偶爾會遇到各式各樣的人，有一次，有人說他要出國，卻沒上飛機，在航廈滯留很多天。吳俊橋上前盤查，通報勤務中心後發現是「失蹤人口」，再聯繫家人安排回家，最遠的有送回高雄的個案。奔波了大半天，當接到當事人家屬報平安的電話時，吳俊橋的心才安了下來，能解決問題，他感到十分欣慰和溫暖。

2020年1月下旬之後新冠肺炎疫情急速升溫，在準備出國和陸續抵臺的名單中偶見通緝犯，吳俊橋負責的工作項目就是從移民署，押送人犯到刑事警察大隊，僅有3公里的車程必須專心警戒、保持壓制狀態，過程當中會使用到手銬、警棍、腳鐐等裝備，這些都需要事先準備妥當。

「我們必須做好全身防護，尤其是防護衣綁結在前面，值勤前要把會用的裝備調整到身後，以防措手不及！」吳俊橋說，防疫的清消也是做好做滿，巡邏車內部、所有會接觸到旁人的裝備，使用過後一定要消毒，身上也會多備著一次性使用的手套和酒精，務必保護好自己。

就這樣以謹慎的態度、細膩的行事，讓吳俊橋警員獲得服務楷模的肯定。其實，吳俊橋會當警察，一部分的原因是他老爸，因為他爸也是警察！獲得服務楷模獎，吳俊橋感到高興之餘，也非常感謝家人一路以來給予自己的支持。喜歡警察工作，吳俊橋有家人的後盾全心投入航警局行列，為國門第一線警戒把關不鬆懈。