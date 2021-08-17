疾管署護理師 羅依玲 化負能量為大力量

個性樂觀、善於溝通的疾管署護理師羅依玲，總是關懷同事並給予正向鼓勵，凝聚團隊共識一起為邊境防疫努力。 圖／桃園國際機場 提供

疫情，改變日常、顛覆世界。每位桃園機場的服務楷模以專業為經、熱情為緯，交織出一幕幕的動人篇章…

「經歷一年多COVID-19國門第一線的防疫，機場全員動起來一起對抗疫情，這股力量真的令人很感動！」即使過程中會接收到負能量，個性樂觀、善於溝通的疾管署護理師羅依玲，不忘關懷同事並給予正向鼓勵，凝聚團隊共識一起為邊境防疫努力。

在疾病管制署北區管制中心擔任護理師13年的羅依玲，身負國際機場第一線的檢疫人員，經歷過H1N1、H7N9、中東呼吸症候群MERS、伊波拉等重大疫情。不過，真正遇到COVID-19，才發現這種病毒沒有區域特性，感染者可能無症狀卻具傳染威脅，一方面得把過去累積的專業知識與實務經驗拿出來好好利用，另一方面保持隨機應變、滾動式處理突發狀況，才能真正落實防疫工作。

身為國際機場第一線的檢疫人員，羅依玲將過去累積的專業知識與實務經驗拿出來好好利用，落實防疫工作。 圖／桃園國際機場 提供

令羅依玲印象最深刻的是疫情爆發之初，指揮中心宣布所有入境者一律實施居家檢疫14天、執行類包機專案等任務，會遇到旅客一下飛機才知道要居家檢疫，但身上沒現金、在臺灣沒有親友，有些甚至出現極端負面情緒，對第一線檢疫人員大小聲，出現動手推人的不理性舉措。

面對這些理智斷線的狀況，羅依玲並不覺得害怕，而是拿出最大誠意溝通，運用團隊合作的優勢，面對並解決旅客的難題，一次又一次化解危機。走過抗疫這一年半，這些經歷對自己的修練真的增進不少，覺得自己有更多的成長。

「以執行類包機專案為例，事前桃園機場公司與各相關單位都會先召開會議做好事先部署，現場還會有國軍化學兵加入，整個專案執行像是看到一個濃縮版的政府，大家一起努力的團隊精神，讓我也非常感動。」就這樣羅依玲打起精神，盡力把每項任務都做到最好。

抗疫這一年半來，羅依玲不管遇到任何情況，總是挺身面對並解決旅客的難題，一次又一次化解危機。 圖／桃園國際機場 提供

身為疾管署的專業護理人員，羅依玲對細節特別重視。在發燒篩檢站熱像儀附近如何分流人潮、改善動線，甚至聯繫地方衛生局、醫療院所，做好橫向溝通是發揮團隊效益的前提。

笑咪咪的她總是不厭其煩感謝不同單位的幫忙，連清潔公司的工作人員、免稅商店員工都會協助提醒旅客注意事項，「這樣相互幫忙，會覺得機場像是一家人，感覺很窩心！」羅依玲說。

在COVID-19衝擊下，團隊中的每個人都承受工作的高壓和家庭的衝擊，這一年多也看到同事蒼老不少，羅依玲經常提醒同事注意身心平衡。羅依玲說：「像我一離開機場就會盡量把工作的事情放下，多和家人互動。和同事聊天、相互關心，避免壓力讓自己陷入負面情緒當中。衛生福利部疾病管制署也有對醫護人員提供心理諮商，協助大家走過低潮。」

獲得桃園機場服務楷模的榮耀，羅依玲很感謝家人給予的支持，病毒與疫情並沒有澆熄她的服務熱情，全力做好各項防疫工作，讓自己保持即時應變的彈性，為國人健康安全把關。