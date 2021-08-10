移民署 王晏翎 執法將心比心

移民官王晏翎告訴自己要將心比心來協助旅客，讓每位旅客能感受到有溫度的服務。 圖／桃園國際機場 提供

疫情，改變日常、顛覆世界。每位桃園機場的服務楷模以專業為經、熱情為緯，交織出一幕幕的動人篇章…

原本進出國門是件讓人興奮、開心的事，但自從COVID-19疫情爆發後，許多旅客都是帶著沉重和面臨生離死別的心情出入境，身為移民官的王晏翎感慨萬千，一直告訴自己要將心比心來協助旅客，讓每位旅客能感受到有溫度的服務。

大學畢業後，有一次和爸媽出國時，對機場檢查護照環節產生的好奇，開啟了王晏翎報考移民特考之路。深入瞭解之後發現，臺灣的移民相對複雜，除了單純區分本國、外國，還有對兩岸、港澳地區的規範，雖然本身語言優勢，但還需對相關移民法規及政策下一番功夫，讓她如願考上公職成為移民官。

為確認每位旅客過去入境狀況、這次來臺目的等事項，移民官必須要具備相當的口詢技巧。 圖／桃園國際機場 提供

擔任移民官四年以來，王晏翎負責處理進出國境人員的查驗，為確認每位旅客過去入境狀況、這次來臺目的等事項，必須要具備相當的口詢技巧。

王晏翎說：「我們會藉由和旅客不經意的互動去挖掘問題，一方面不能讓旅客感覺自己被懷疑而感到不舒服，但是又要依專業確實評估，靠的就是紮實的訓練與經驗！」疫情前曾有一天要處理上千位旅客，要隨時保持得宜的態度、小心謹慎的說話技巧，確實是一件不容易的事情。

保持做事情的彈性和旅客互動交流，在執法和服務當中取得較佳的平衡點，便是移民官工作有趣的地方。 圖／桃園國際機場 提供

「經驗方面我還在學習，但口詢的技巧現在則比較有把握，因為我會將心比心去體會，在執法和服務當中取得較佳的平衡點，保持做事情的彈性和旅客互動交流，這就是移民官工作有趣的地方。」王晏翎說。

疫情爆發之後，這樣將心比心的心境較過去更為深刻。2020年中，王晏翎曾接獲一位日籍旅客急需拿到簽證入境探視病危的父親，在疫情嚴峻下，取得簽證較費時，讓電話中的旅客情緒相當激動…

雖然是依法行政，但多了一份關懷與服務熱忱，不僅有成就感，也讓王晏翎得到服務楷模的嘉許。 圖／桃園國際機場 提供

王晏翎一邊安撫旅客的情緒，再多方聯繫他在臺灣的親屬，儘速把病危通知、親屬證明、居住安排……等資訊齊備，以人道考量協助送件審查迅速取得簽證，讓旅客在最短的時間合法入境。雖然是依法行政，但多了一份關懷與服務熱忱，不僅有成就感，也讓王晏翎得到服務楷模的嘉許。

其實移民署工作的成就感來自每個不起眼的小地方。王晏翎原本英語就有一定程度，之後又學習了西班牙語、日語與韓語，當外籍旅客有需要時便可以趕緊切換語言，常常讓旅客感到驚喜，而旅客的一個微笑、一句感謝，都能讓邊境第一線的工作人員倍感窩心。

疫情延燒迄今，王晏翎使用手套、口罩、面罩、防護衣等全套裝備來防護自己，每處理完一位旅客再用酒精消毒手部，每隔三個小時更換口罩。站在邊境第一線，每日面對來自各國的旅客以及未知的風險，身為移民官雖辛苦但沒有怨言，只希望在這疫情艱難時刻，為邊境守護及防疫工作盡一份心力。