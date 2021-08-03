關務署臺北關 蔡淳如 理性執法捍衛邊境

在桃園機場關務行政服務近五年，蔡淳如靠著理性謙和的態度，在國門第一線執行公權力，同時也服務旅客。 圖／桃園國際機場 提供

疫情，改變日常、顛覆世界。每位桃園機場的服務楷模以專業為經、熱情為緯，交織出一幕幕的動人篇章…

在桃園機場關務行政服務近五年，蔡淳如在海關崗位上曾在檢查旅客行李時發現武器，也曾因接聽諮詢電話阻止民眾遭到詐騙，靠的就是理性謙和的態度和溫柔堅定的語氣，在國門第一線執行公權力，同時也服務旅客。

蔡淳如在關務署臺北關緝查組檢查課負責檢查旅客的行李時，曾發現有旅客攜帶手指虎，雖然他解釋這是在歐洲購買用來防身，但是我國依法不能攜帶入境，要先存關於機場、等出境時再領取，旅客一聽到存關要付保管費、領走還要再付額外的行李費用，情緒因此大暴走！

海關必須對國土安全負起責任，公正執法才能做好份內的工作。 圖／桃園國際機場 提供

這位旅客口中叼著牙籤大聲咆哮，還作勢對她動手動腳，蔡淳如告訴自己要有耐心，先跟旅客說明法規，再請保全、航警協助，「國境執法人員的態度很重要，必須保持理性、謙卑的心態解釋法條和規定，但是也不能失了執法的專業，其中的拿捏就是對自己的考驗。」

在查獲的違禁品中，最多就是旅客在不知情的狀況下攜帶肉品、水果，或是未認證的血氧機、數量龐大的隱形眼鏡，當然也有想偷偷夾帶的菸酒，都在考驗海關人員法規的熟悉及敏銳的把關功力。

蔡淳如表示，「因為不知情而犯法的狀況居多，有些老人家還會一直拜託請海關人員放行，所以理性的解釋很重要，也會站在協助民眾知法的角度去執行！」海關必須對國土安全負起責任，公正執法才能做好份內的工作，好在機場各單位都能分工合作，讓各項業務都能順利運作與執行。

除執法外，海關也能助人！蔡淳如曾負責接聽諮詢專線，兩個月內接過兩通類似的詐騙電話，「有天晚上接到民眾來電，陳訴他有朋友透過海外快遞寄來驚喜禮物，但接獲『海關』通知裡頭夾帶鈔票，要求匯款…，我聽完民眾的敘述判斷是詐騙，提到的『海關』也是假的，因此趕緊請民眾報警！」最後民眾的來電得到正確的資訊，也透過警方協助追回匯出的款項，讓民眾一再表達對海關的感謝。

國境執法人員的態度很重要，必須保持理性、謙卑的心態解釋法條和規定，但是也不能失了執法的專業。 圖／桃園國際機場 提供

相較過去繁忙的機場，疫情爆發後海關的工作量雖有減少，但因為在邊境第一線，壓力絲毫沒有降低。蔡淳如每天依規定穿戴好手套、護目鏡及口罩等裝備，隨時使用酒精消毒，單位每天也會做到四次清消。不管有多麼麻煩，人人都不敢大意，深知在國門第一線執勤，每個小環節都不容疏漏，一定要徹底做好沒有破綻的防護。

因為疫情，蔡淳如已經兩個多月沒有回家，雖然無法親自與家人分享獲得肯定的喜悅，但家人都能體諒，畢竟身為執法第一線，防護擺在第一位，面對疫情和其他威脅，她與所有關務同仁會持續堅定地為國境安全把關，期望為旅客提供更優質的服務。