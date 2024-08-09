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奧運羽球／進管制區接機王齊麟被酸 十元：他想第一個看到我

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奧運羽球／進管制區接機王齊麟被酸 十元：他想第一個看到我

聯合新聞網／ 綜合報導
陳詩媛。 截圖自陳詩媛IG
陳詩媛。 截圖自陳詩媛IG

奧運羽球男雙金牌得主王齊麟日前光榮歸國，女友陳詩媛（十元）到機場接機，畫面閃瞎許多網友。不過十元遭酸民攻擊，王齊麟呼籲外界別再欺負她，陳詩媛今天也正面回應網友質疑。

有網友發文表達對陳詩媛事件的看法，他認為女方聲稱希望把焦點放在選手身上，卻申請進入管制區接機。另外，比賽剛結束就公布王齊麟新搭檔邱相榤，沒有給現任搭檔李洋尊重。

對此陳詩媛在留言區正面回應質疑，對申請進入機場管制區，她解釋，「進去管制區只是因為齊麟說想要第一個看到我，我其實也不太了解事情是如何運作，我當時認為我跟他一起的那段路不會是什麼重點，只是他下飛機走去拿行李的那段路，因為聯訪其實是在外面，所以之後其他地方我完全沒有靠近他。因為我是第一次經歷這種事，思考的不夠完全這部分我很抱歉。」

關於奧運開打前就拍相關影片，被認為是在博關注，陳詩媛表示，「你說的那些影片其實都是奧運出發前拍的，就連新搭檔都是好久以前拍好的。當時只是希望可以藉由影片讓大家看到選手的另一面。我沒有什麼面對媒體的經驗，處理不夠圓滿，佔用大家資源很抱歉，但也希望大家不用再浪費時間放大檢討我的每個行為。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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