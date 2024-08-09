奧運羽球／李洋想選羽協理事長 王齊麟力挺送祝福

「麟洋配」在巴黎奧運羽球男雙摘金後，即將退休的李洋表態有意選羽協理事長，王齊麟今天除了支持也給予祝福，希望未來各自可以越來越好。

李洋與王齊麟在今年巴黎奧運挑戰羽球男雙衛冕成功，成為史上首對在奧運完成連霸的羽球男雙組合。

李洋在出征巴黎奧運之前就已預告這次是他在奧運最後一舞，擔任國立體育大學專技副教授的他將在打完9月台北公開賽後就退休，未來盼為推廣羽球盡一份力，而他日前也拋出希望有機會能參選中華民國羽球協會理事長的想法。

對於李洋有意競選羽協理事長，王齊麟今天出席活動受訪時表示，李洋希望幫助所有羽球界的人，「所以也很支持他，希望我們各自都可以越來越好。」

面對李洋新學期將在國體大開課，王齊麟表示，如果他是學生，應該會想要修李洋的課，他也稱讚「李洋將會是名很嚴謹、很棒的教授。」

「麟洋配」自2019年開始合拍，如今接下來將僅剩王齊麟在場上奮戰，王齊麟坦言，比賽剛結束時還沒太多感覺，但現在回想起來覺得滿惆悵，「畢竟一起奮鬥這麼久，2019年到現在也經歷滿多，回想起來覺得滿感傷，很珍惜這段時光。」

不過，因為這面奧運金牌，讓「麟洋配」獲得保送年終總決賽的資格，李洋先前稱到時候可能還是會到場，屆時再決定是否比賽。

王齊麟表示，希望李洋有機會能參加，或許世界羽球聯盟（BWF）屆時可協助幫李洋舉辦退役儀式，這將會是很棒的結尾。

另外，王齊麟昨天在臉書分享家人和女友陳詩媛一起慶祝的父親節合照，女友無名指上有顆戒指，意外成為焦點，外界猜測是否好事將近。王齊麟對此僅說，2人一直以來相處如同家人一樣，而戒指就像是定情物。