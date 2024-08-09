奧運羽球／李洋曬照放閃意外曝光女友隱藏身分 網見貼文甜暈：這字有愛

羽球男雙王齊麟、李洋在巴黎奧運衛冕奪金，兩人一舉一動皆成焦點。8日李洋曬出與女友的機場合照放閃，兩人笑容燦爛，透露出遊好心情，不過此舉意外曝光女友隱藏身分，引發眾人驚呼「好有氣質」。

「麟洋配」7日回國，除王齊麟的女友「十元」陳詩媛接機放閃外，李洋長跑多年的女友Susan也低調現身，同框畫面被網友稱讚「有夫妻臉」，隔日便與女友出國放鬆，少見地在IG限動分享甜蜜合照，配字「人生第一次出國沒有帶球拍」，並標記女友IG帳號，顯見心情愉快。

不過此舉也讓網友發現Susan擅長書法，寫得一手好字，不時會在IG分享作品，也開創相關副業、在市集擺攤。而她最新分享的作品正是「麟洋」2字，以「最後一舞」為題，配文「感謝麟洋配在賽前頂住來自各方的質疑，在賽場上的最後一舞，締造了台灣運動史上濃墨重彩的一筆，『永遠年輕，永遠熱淚盈眶』則是這支舞最好的註腳」。

該篇貼文被李洋按讚分享，也吸引網友朝聖留言，「好浪漫」、「好美的字！麟洋配在奧運場上的表現真的超級感動」、「寫的好美，這是最特別的記錄方式」、「Susan好有才，跟李洋很登對」、「好有氣質的字，跟本人一樣」、「這字有愛」，紙模大師陳文泰也讚她是好球友「會彈琴、羽球也打得好」。

李洋與Susan除了默默用牽手照當情侶頭像放閃外，Susan其實也偷偷在作品集中留下愛的痕跡，如「李」字配文「科普時間：李氏在金門是個大姓，不要問我為什麼知道」，李洋就是金門出身，此外配有羽毛球的地名，除有羽球賽事登場外，背後也有李洋出賽。