奧運羽球／教練分享「金」秘訣 麟洋配賽前自我加持儀式調心情

「麟洋配」巴黎奧運奪金，羽球教練劉佳城今天分享，沒想過麟洋配先後奪下東京、巴黎奧運金牌，他提到麟洋配上場前「自我加持儀式」穩定心情，盼企業、政府賽後多支持羽球發展。

2024巴黎奧運，台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋連莊金牌，帶傷出征的台灣羽球天后戴資穎、羽球好手周天成雖無緣晉級，他們在球場上奮戰模樣，感動許多台灣人的心，掀起全台運動熱潮。

王齊麟、李洋在巴黎奧運羽球男雙金牌賽擊敗中國組合王昶、梁偉鏗，蟬聯羽球男雙金牌。劉佳城告訴中央社記者，那晚比賽現場非常吵，觀眾席加油聲四起，只有發球時才會稍微安靜，當球一落地，此起彼落加油聲又立刻響起。

王齊麟、李洋在東京奧運奪金，巴黎奧運籤表出爐，雖被分入死亡之組，仍以7戰全勝奪下金牌，更完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。

劉佳城表示，2人承擔衛冕壓力不小，在分組每場賽事都得戰戰兢兢，選手得自行調適心情，教練除協助料理飲食、交通外，比賽要多給鼓勵，不要給太多壓力，先穩定選手心情，下一步才能給予戰術指導。

劉佳城笑說，當晚他在場邊指導，許多人透過轉播見他漲紅了臉，劉佳城澄清，自己只要一激動就會臉紅並沒有高血壓；因選手在場上奮戰，時而會看一下場邊教練，此時教練要透過肢體語言為選手加油、打氣。

劉佳城也透露李洋喜歡打電玩，王齊麟則是看影片來紓解壓力；不過，2人在上場比賽前會有「自我加持儀式」，要先把鞋子、衣服、球袋都摺好，並且在熱身區將所有東西都擺放整齊，藉此讓心情更穩定。

大型運動賽事除讓選手被看見，也凝結了台灣民眾的心。劉佳城說，「體育能集結人心」，當賽事結束後，希望民間企業、政府可多宣傳體育，給予更多資源，提供更充足訓練。

他舉例，羽球雖好入門，但入門後球具、球鞋所費不貲，1顆羽球要價新台幣80至100元，相當1個便當錢，若有企業、政府資助，運動員可更無後顧之憂。

劉佳城為台中市豐原人，本為豐原國中羽球教練，後來任教國立台灣體育大學，2019年借調國訓中心，擔任羽球雙打教練。劉佳城與陳宏麟2人帶領羽球國家隊，先後征戰2021年東京奧運、2024巴黎奧運。