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奧運羽球／失焦？「麟洋配」女友們接機引熱議 網：焦點應放在選手身上

聯合新聞網／ 綜合報導
王齊麟（左）、李洋（右）昨日返台成焦點。 記者黃仲明／攝影
王齊麟（左）、李洋（右）昨日返台成焦點。 記者黃仲明／攝影

巴黎奧運4日上演羽球男雙金牌戰，中華隊「麟洋配」以2:1成績拍下對手獲勝，為台灣摘下一面金牌。日前兩位選手歸國受到媒體包圍，女友們也到機場迎接，引起熱烈討論。對此，一位網友在Dcard不滿發文，認為報導的內容多為兩人跟另一半的互動，對於其他選手則匆匆帶過，讓他不禁感嘆，自己更想看看針對其他選手的訪問。

談及奧運選手回國話題，原PO表示，自己最想看低調到不行的周天成，「小天打到男單八強耶，這麼厲害」，讓他想多聽聽有關周天成的訪問，也想看看台灣羽球女單傳奇戴資穎。不過，原PO指出，有關接機的報導卻是滿滿的「王齊麟女友」，更調侃不少像他媽媽、身邊朋友的「一日球迷」，看到王齊麟和大陸羽球男雙選手王昶出賽，只將關注重點放在他們的「臉蛋」上。

中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），在巴黎奧運成功衛冕羽球男雙金牌。圖／聯合報系資料照片
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），在巴黎奧運成功衛冕羽球男雙金牌。圖／聯合報系資料照片

對此，網友們紛紛附和原PO，希望能多一點周天成和戴資穎的報導，「我想看周天成」、「可以理解去接機這件事，但報導的焦點應該要放在選手身上，而且我真的也好想聽小天多說幾句話」、「真的，新聞一整晚沒看到天哥的報導，反而一堆陳詩媛」、「請讓我多看小天和小戴，回家查接機一半都是陳詩媛」、「我支持選手，但對選手的女朋友、未婚妻、老婆，還有私人行程一點興趣都沒有啊」。

不過，有人則理性分析指出，報導量的差異除了看選手有無獲獎，和選手本人個性、面對鏡頭的表現也有關，「齊麟和周遭的人都比較外向，社交網路上很活躍、有話題；相較之下李洋、周天成、小戴比較低調，回應都很簡潔含蓄，鏡頭當然少很多」。

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