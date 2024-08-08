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奧運羽球／「麟洋卡賀」宣傳漲價被罵翻 高雄麵店回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
阿邊麵食分享「麟洋卡賀」畫作，引發網友不滿。 截圖自阿邊麵食FB
阿邊麵食分享「麟洋卡賀」畫作，引發網友不滿。 截圖自阿邊麵食FB

羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運奪金，全台球迷狂歡，許多店家祭出優惠活動做宣傳。不過高雄楠梓有間麵店玩「麟洋卡賀」諧音梗，還聲稱要漲價，遭網友質疑蹭過頭。

高雄楠梓60年麵店「阿邊麵食」前天在臉書粉專發文，分享一張手繪「麟洋卡賀」海報並寫道，「奧運拿金牌，麟洋卡賀！但阿邊麵食要漲價了，你娘。卡賀！」貼文被轉發出去後，部分網友認為麵店的行為蹭過頭，「要漲價直接說，不用牽拖一堆」，但也有人認為只是開玩笑。

對此麵店昨天下午發文解釋，「卡賀」台語代表更好的意思，「本店初衷是因為常貼公告，但不常被大家看到，藉由蹭金牌效益能被饕客見光，並無任何貶低他人之詞，反其向宣傳。」

阿邊麵食提到，他們經常對時事議題作畫宣傳，因此對蹭時事不否認，「台灣奧運拿金牌，都是台灣人的驕傲，小店漲價蹭文一題不足為談。小店反向宣傳小插曲，可當笑話看看帶過，但對於有些無法認同者，彼此也同理心相待，謝謝各位指教。」

阿邊麵食經常跟上時事梗，圖為「晚安大小姐」。 截圖自阿邊麵食FB
阿邊麵食經常跟上時事梗，圖為「晚安大小姐」。 截圖自阿邊麵食FB

網紅游否希「很玄」梗。 截圖自阿邊麵食FB
網紅游否希「很玄」梗。 截圖自阿邊麵食FB

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