奧運羽球／奪金後與女友出遊放鬆 李洋：第一次出國沒帶球拍
羽球黃金男雙「麟洋配」在巴黎奧運奪下金牌，兩位國家英雄成為全民關注焦點。李洋今天發文坦言太常在社群看到自己，並透露自己將與女友出國放鬆。
昨天李洋拋出未來想選想選羽協理事長的想法，引發網友們議論。對此他發文表示，「講了退役後可能的想法，當然有人支持有人反對，這條路本來就很艱辛，初衷依然是希望能幫助羽毛球推廣。」
李洋一舉一動都受到關注，他認為，「最近我出現在大家社群的比例真的太高，自己都覺得看自己看到膩了。」李洋希望大家將注意力放到還在奮戰的優秀運動員，也感謝大家的愛與支持，「我真的是很幸福的人。」
李洋接下來似乎打算和女友出國放鬆，他分享兩人甜蜜合照並寫道，「人生第一次出國沒有帶球拍。」
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