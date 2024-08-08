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奧運羽球／本人認證撞臉「龍貓」 李洋：連我都覺得超級像

聯合新聞網／ 綜合報導
奧運男雙金牌國手李洋回國受到熱烈歡迎。圖／讀者提供
奧運男雙金牌國手李洋回國受到熱烈歡迎。圖／讀者提供

羽球黃金男雙「麟洋配」在巴黎奧運奪下金牌，感動無數台灣球迷。不過有眼尖網友發現李洋撞臉網紅蔡阿嘎兒子蔡波能，又有人說他像「龍貓」，李洋今天發文認證，「我自己也覺得像」。

李洋發文認證自己長得像龍貓。 截圖自李洋IG限動
李洋發文認證自己長得像龍貓。 截圖自李洋IG限動

麟洋配因奧運好表現成為全民關注焦點，先前有網友將李洋和蔡波能照片對比，吸引破萬人按讚，蔡阿嘎也留言回應「這樣對比好像」。還有人將李洋燦笑與龍貓圖片擺在一起，同樣獲得破萬人按讚。

網友紛紛留言表示，「之後看到李洋腦袋就下意識浮現龍貓」、「難怪我覺得李洋特別有親切感」、「女兒昨天才說金牌的叔叔像龍貓，我還不懂…原來」。

李洋也注意到這個話題，今天在個人IG發限動分享自己與龍貓的對比圖，他直呼，「這不得不說，連我都覺得超級像。」

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