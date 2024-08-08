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奧運羽球／麟洋配台北公開賽再合體

聯合報／ 記者曾思儒黃仲明江婉儀／綜合報導
「麟洋配」連兩屆拿下奧運金牌，帶動全台掀起「羽球熱」。記者季相儒／攝影
「麟洋配」連兩屆拿下奧運金牌，帶動全台掀起「羽球熱」。記者季相儒／攝影

成為奧運羽球史上第一組完成男雙衛冕的「麟洋配王齊麟李洋，昨天和中華羽球隊、射箭隊及射擊隊一同凱旋歸國，除在桃園機場受到熱烈歡迎，飛機上還有機師暖心廣播，一一點名包括「麟洋配」、羽球「一哥」周天成、「一姊」戴資穎以及射下第一面奧運射擊獎牌的李孟遠，和全機乘客一同感謝台灣之光的努力。

「麟洋配」巴黎奧運後將拆夥，兩年前受聘國體大副教授的李洋將回到校園，王齊麟要改搭邱相榤征戰廿日開戰的日本公開賽，九月台北公開賽再重新合體，把可能的合拍最後身影與台灣球迷分享。

奧運金牌直接保送年底的ＢＷＦ年終賽，李洋是否「復出」還沒確定答案，但他已經設下新目標，廿八歲的他說：「有機會的話，希望能夠參選羽協理事長，讓選手得到更多幫助。」中華羽球協會現任理事長張國祚目前正在第二任任期，李洋想參與羽協理事長，最快二○二六年能實現。

李洋住在新北林口，昨回家時社區門口不僅有住戶聚集在一起，還有國小羽球隊選手，希望一睹奧運金牌真面目，李洋與現場民眾一一合影，也簡短致詞希望以後能到各個學校跟大家交流。

為我國射下首面射擊奧運獎牌的李孟遠表示，回台後已規畫要去先祭拜引領自己進入射擊運動的蔡白生教練，才有現在的自己，這面獎牌對他來說是很大的突破，當下覺得已經超過他所能的表現，希望能夠更突破自己。

王齊麟和周天成都希望再戰四年後的洛杉磯奧運，今年帶傷出征巴黎的戴資穎，確定選手生涯到今年年底，現階段將先休養傷勢，盼能順利出戰後續國際賽。

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