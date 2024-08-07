奧運羽球／熱情球迷從早到晚守家門 王齊麟：請給一些私人空間

成為奧運史上第一組完成羽球男雙連霸的組合，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天凱旋歸國，除了在桃園機場受到球迷熱烈歡迎，返家仍有粉絲守候，讓王齊麟直接發文請外界給一些私人空間，他還透露一出門就有人跟隨，「蠻可怕的」。

「麟洋配」經紀人表示，王齊麟和李洋家樓下，今早就有球迷守候，到晚上仍沒離開。王齊麟晚上也發文表示，巴黎奧運回還後會休息幾天，陪伴家人外也會出席一些活動，下周將回歸訓練，最後特別提到「請大家能給我們一些私人空間，一出門就有人跟還蠻可怕的」，並附上兩手合掌的拜託表情符號。

完成奧運連霸的「麟洋配」將拆夥，李洋準備卸下選手身份，回到國體大擔任副教授，王齊麟改和21歲的邱相榤合作，新組合第一站就是20日登場的日本公開賽。不過「麟洋配」9月台北公開賽將再度合體，在球場和台灣球迷道別。