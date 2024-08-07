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奧運羽球／經紀人證實兩人家樓下有人站崗 王齊麟發文：請給私人空間
為台灣奪下奧運羽球男雙金牌完成二連霸的王齊麟，於今早從巴黎搭機返台，女友中華職棒樂天桃猿啦啦隊陳詩媛(十元)到機場迎接，親蜜互動令人感動，中午女友還在王齊麟家中與他的家人一起用餐，隨後十元晚上要在桃園球場上班工作，為球隊應援，王齊麟也現身在場邊，手持女友毛巾為她應援，一整天放閃，好不甜蜜；晚間王齊麟發文說，「請大家能給我們一些私人空間，一出門就有人跟還蠻可怕的。」
王齊麟經紀人吳宜倫晚間表示，「他們兩個家樓下有人從早到晚站崗」，認為這樣對李洋、王齊麟並不好，也希望熱情粉絲給他們私人空間。
在王齊麟奪金之後，中華職棒台鋼雄鷹搶先出手邀人，預計在8月11日前往大巨蛋，為台鋼雄鷹開球，因此王齊麟今天是以私人身分到桃猿球場，為女友應援。
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