奧運羽球／李洋想選羽協理事長「台灣羽球會起飛？」 網曝因素搖頭：別幻想了

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋勇奪巴黎奧運金牌，今天（7日）早晨凱旋歸國，不少球迷相當關心準備退役的李洋後續動態，他也透露自己有意參選中華羽協理事長，此話一出也引起網路上一片討論。有網友就在PTT發文提問，如果李洋真的選上理事長，台灣羽球是否會起飛？

原PO在PTT以「李洋若當上會長，台灣羽球會起飛嗎？」為題發文，他說最近看到新聞報導說李洋想要當會長（羽協理事長），他相當支持，甚至還推薦王建民當下一屆棒協理事長、莊智淵當下一屆桌球協會理事長，「這些國手深知訓練的辛苦，以後一定能夠將每筆預算花在刀口上」。原PO想問大家，如果李洋真的當上理事長，台灣未來30年羽球會起飛嗎？

貼文一出，留言幾乎一面倒都不看好，「看看姚明，會打球跟會做事是兩件事」、「不要幻想一個人能帶得動一群肥貓」、「又不是沒看過換位子就換腦袋的」、「不會，要會募款，好運上只會一堆人等他倒台」、「不會，會被同化」、「至少能把一堆老人換掉，組織活化是必須」、「協會都有勢力伸手進去，沒背景進去沒用」、「不會，我跟你打包票，他會窒礙難行，他什麼資源都沒有，我看他要怎麼搞」。

但還是有網友抱一絲期待，「真正有打過球的人，才能知道底層運動員的辛酸」、「孤掌難鳴，但至少是個開始」、「做不好就換人，不是很正常嗎？都還沒做誰知道」、「是可以期待，但有些人換了位置就換了腦」。