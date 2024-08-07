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奧運羽球／李洋女友低調接機甜蜜摟肩 網讚有夫妻臉

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奧運羽球／李洋女友低調接機甜蜜摟肩 網讚有夫妻臉

聯合新聞網／ 綜合報導
李洋女友(中)接機。擷圖自畫面
李洋女友(中)接機。擷圖自畫面

羽球黃金男雙「麟洋配」在巴黎奧運勇奪金牌，今天搭機抵達台灣，王齊麟女友十元（陳詩媛）現身機場引發話題，李洋女友也低調到場接機，兩人摟肩畫面相當甜蜜。

李洋與女友低調交往多年，3年前他在東京奧運奪金後就鬆口想婚，李洋2021年接受節目《鄭知道了》訪問，當時被問到婚事，李洋直言，「我想結婚，但我女朋友目前有自己的打算，她不想被我綁住。」後來被追問是否已求婚？他笑回，「無時無刻都在求婚。」

麟洋配抵達機場後，獲得許多民眾熱情接機，王齊麟與十元高調放閃受部分網友議論，王齊麟則發文透露，「被我強制來接機的女子辛苦了，能下飛機就見到你真的好幸福。」李洋女友也低調現身，兩人同框拍照時，李洋將手搭在女友肩上，看起來相當恩愛。

李洋與女友同框畫面引發網友討論，「有夫妻臉」、「有氣質」、「大方得體」。還有眼尖網友發現，李洋與女友使用情侶頭貼，非常甜蜜。

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