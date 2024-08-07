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奧運羽球／王齊麟發感謝文引大量粉絲朝聖 網：新流量密碼

聯合新聞網／ 綜合報導
王齊麟（右）與李洋（左）一起秀出奧運金牌。 記者黃仲明／攝影
王齊麟（右）與李洋（左）一起秀出奧運金牌。 記者黃仲明／攝影

羽球黃金男雙李洋、王齊麟今天搭機返國，獲得許多民眾接機支持，王齊麟也在個人社群感謝大家，貼文迅速吸引大量網友朝聖，有人直呼「根本是流量密碼」。

王齊麟在Threads發文寫道，「謝謝大家今天來接機，很開心看到大家，很抱歉沒辦法一一跟各位互動，期待之後見面的機會，謝謝你們，大家辛苦了。」

貼文發布6小時就吸引破60萬網友瀏覽，9萬人按讚。網友們紛紛留言表示，「王齊麟真的是流量密碼」、「最新Threads流量密碼：王齊麟」、「台灣有你們真好」、「歡迎國民英雄回台」、「覺得可以辦見面會應該擠爆」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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