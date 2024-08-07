奧運羽球／王齊麟女友十元接機被酸太高調 隊友聲援：有些人就是沒長腦子

羽球黃金男雙李洋、王齊麟今天搭機返國，王齊麟啦啦隊女友十元（陳詩媛）到場接機，畫面相當甜蜜。不過卻引來部分網友質疑太高調，十元隊友發文聲援。

有網友發文狙擊十元，「低調才走得遠，不過啦啦隊的氣質也就如此。」王齊麟霸氣反駁，「請不要這樣，我女友很棒，謝謝你。」他也發IG限時動態強調女友接機是他的想法，「被我強制來接機的女子辛苦了，能下飛機就見到你真的好幸福。」

十元啦啦隊隊友黃禹菡也在Threads發文寫道，「看了好多十元跟她男友機場照跟影片覺得超甜，然後再看看留言，有些人長了年紀，卻沒長腦子。最沒關係的人管最多，王能得金牌另一半的正向能量也很重要，當王低潮或不順的時候，十元的一句加油打氣就能讓王重組信心。」

「比賽不是只有技術層面，心理層面也很重要，另一半的正向能量比起其他人給的能量更大，無論結局如何，那都是他們的人生經歷跟課題，局外人就不要評頭論足，試著祝福跟支持好的人事物，社會才會進步。」

網友紛紛留言贊同黃禹菡的想法，「真的，人家感情好關其他人什麼事」、「我也不明白為什麼那麼多人要當酸民，不能多鼓勵多祝福嗎？」、「我有看直播真的底下一堆秀下限的」、「幸福下去閃瞎那些酸民」。