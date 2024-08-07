奧運羽球／準備上課啦！雙金副教授李洋「月薪9萬」 網炸鍋：真的太少了

首位奧運雙金副教授即將開課掀起熱議，不少人認為李洋擁有2屆奧運金牌光環，任職國立體育大學副教授月薪卻只有領9萬，實在是真的太少了一點。

一名網友在Dcard發文，表示自己看了相關報導，才知道李洋在兩年前早就是國體大的專任副教授，但當時都在備戰奧運所以還沒開課，且校方也曾證實，新學期李洋將會開設羽球專長訓練課程，月薪為9萬元。

由於是技術指導的課程，不知道是否會開放給一般生修課，國體大主任秘書表示「未來或許有機會」，此話一出讓原Po好羨慕，能讓奧運雙金國手親自指導，簡直太夢幻了吧！

文章曝光，網友們分析李洋選擇退出是相當明智的選擇，「其實我覺得他在這個時候選擇退出，是個很明智的選擇，而且非常有眼界！能力漂亮、名聲漂亮、教學初衷漂亮、職業生涯結局漂亮。全部卡在沒有遺憾的點，相信台灣會有後起之秀的」、「對他的佩服，已經不是只有球技，還有眼界和格局」。

但更多人關注的是月薪9萬元的部分，「九萬的薪水…對世界級的冠軍真的太少了一點，真的是做功德的」、「堂堂奧運金牌，還兩屆，我真心覺得這錢太少了」、「月薪9萬美元比較合理吧？兩屆金牌拿這個薪水到底是怎樣」。

也有人表示，「他起聘就是副教授，等於是終身職所以沒有升等壓力（想不想升正教授隨他），所以可做到退休。一般念完博士都是從助理教授起聘，六年沒升等就吃自己，另外國立大學副教授賺的錢絕對不只底薪9萬／月，會更高！所以其實很爽，退休爽當教授是正確選擇」、「已經保底25（萬）終身俸，其他當做做功德」。