快訊

桃園民眾凱道抗議SRF 藍嗆：燒垃圾發電要觀音都得肺腺癌？

汽車庫存爆量！新車堆積如山 到底買家在哪裡？

台股暴力反彈 創歷史收盤最高漲點 上揚794點收21,295點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運羽球／準備上課啦！雙金副教授李洋「月薪9萬」 網炸鍋：真的太少了

聯合新聞網／ 綜合報導
王齊麟（右）與李洋（左）一起秀出奧運金牌。記者黃仲明／攝影
王齊麟（右）與李洋（左）一起秀出奧運金牌。記者黃仲明／攝影

首位奧運雙金副教授即將開課掀起熱議，不少人認為李洋擁有2屆奧運金牌光環，任職國立體育大學副教授月薪卻只有領9萬，實在是真的太少了一點。

一名網友在Dcard發文，表示自己看了相關報導，才知道李洋在兩年前早就是國體大的專任副教授，但當時都在備戰奧運所以還沒開課，且校方也曾證實，新學期李洋將會開設羽球專長訓練課程，月薪為9萬元。

由於是技術指導的課程，不知道是否會開放給一般生修課，國體大主任秘書表示「未來或許有機會」，此話一出讓原Po好羨慕，能讓奧運雙金國手親自指導，簡直太夢幻了吧！

文章曝光，網友們分析李洋選擇退出是相當明智的選擇，「其實我覺得他在這個時候選擇退出，是個很明智的選擇，而且非常有眼界！能力漂亮、名聲漂亮、教學初衷漂亮、職業生涯結局漂亮。全部卡在沒有遺憾的點，相信台灣會有後起之秀的」、「對他的佩服，已經不是只有球技，還有眼界和格局」。

但更多人關注的是月薪9萬元的部分，「九萬的薪水…對世界級的冠軍真的太少了一點，真的是做功德的」、「堂堂奧運金牌，還兩屆，我真心覺得這錢太少了」、「月薪9萬美元比較合理吧？兩屆金牌拿這個薪水到底是怎樣」。

也有人表示，「他起聘就是副教授，等於是終身職所以沒有升等壓力（想不想升正教授隨他），所以可做到退休。一般念完博士都是從助理教授起聘，六年沒升等就吃自己，另外國立大學副教授賺的錢絕對不只底薪9萬／月，會更高！所以其實很爽，退休爽當教授是正確選擇」、「已經保底25（萬）終身俸，其他當做做功德」。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊7日賽程 林郁婷力拚金牌戰門票 桌球女團8強戰大魔王
▪ 羽球／王齊麟抵台秒抱女友加捧臉 陳詩媛備大禮「我本人」閃瞎粉絲
▪ 桌球／「六朝元老」莊智淵告別奧運：盼下個篇章老天對我好點
▪ 拳擊／連三屆親吻擂台謝幕 陳念琴奪銅心中萬分感恩
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金3銅排名33 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運羽球 李洋 麟洋配

相關新聞

奧運羽球／李洋與王齊麟回來了！ 分享奪金印象最深刻的事

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟繼東京奧運奪得金牌後，巴黎奧運以7戰全勝再度蟬聯羽球男雙金牌，也為中華代表隊奪下本屆首金。今...

奧運羽球／陳詩媛接機遭酸太高調 王齊麟海巡後反擊「我女友很棒」

李洋、王齊麟今天早順利返回台灣，王齊麟女友，啦啦隊「樂天女孩」成員陳詩媛也到機場迎接。兩人一見面便高調放閃，捧臉、十指緊扣等甜翻粉絲，不過有網友卻在社群批評陳詩媛，王齊麟「海巡」看到後也霸氣護愛，回應

奧運羽球／準備上課啦！雙金副教授李洋「月薪9萬」 網炸鍋：真的太少了

首位奧運雙金副教授即將開課掀起熱議，不少人認為李洋擁有2屆奧運金牌光環，任職國立體育大學副教授月薪卻只有領9萬，實在是真的太少了一點...

奧運羽球／王齊麟抵台秒抱女友加捧臉 陳詩媛備大禮「我本人」閃瞎粉絲

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟4日在巴黎奧運成功2連霸後，今天早上順利返回台灣。而今天王齊麟女友，啦啦隊「樂天女孩」成員陳詩媛也到機場迎接王齊麟，在被問到有準備什麼禮物時，她放閃回答「我自己」

奧運羽球／李洋凱旋歸國說想選羽協理事長 最快要等2026年

巴黎奧運完成羽球男雙史無前例連霸，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天早晨凱旋歸國，準備退役的李洋更透露有參選中華羽協...

奧運羽球／王齊麟曬「超猛核心照」網敲碗：用這姿勢16蹲

羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運奪金，一舉一動都受外界關注。王齊麟經常在網路上與網友互動，他發文分享「超猛核心照」，也引來大量球迷朝聖。 台灣時間凌晨近3點，王齊麟於臉書粉絲專頁貼出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。