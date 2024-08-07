奧運羽球／陳詩媛接機遭酸太高調 王齊麟海巡後反擊「我女友很棒」

李洋、王齊麟今天早順利返回台灣，王齊麟女友，啦啦隊「樂天女孩」成員陳詩媛也到機場迎接。兩人一見面便高調放閃，捧臉、十指緊扣等甜翻粉絲，不過有網友卻在社群批評陳詩媛，王齊麟「海巡」看到後也霸氣護愛，回應酸民。

為見王齊麟，陳詩媛幾乎整夜沒睡到機場接機，兩人見面後緊緊相依的幸福模樣也讓眾人羨慕，不過有網友在Threads上留言表示擔憂，「先說我不是酸民，只是覺得有點太被媒體關注了，希望不要因此壓力太大，要在起長長久久。」王齊麟看到後回應：「會長長久久的。」

摘自Threads

王齊麟回應網友。 摘自Threads

更有酸民攻擊陳詩媛，「低調才走得遠，不過啦啦隊的氣質，也就如此。」被王齊麟霸氣反駁「請不要這樣，我女友很棒，謝謝你。」而他也發出IG限時動態，寫下「被我強制來接機的女子辛苦了，能下飛機就見到你真的好幸福。」不僅解釋要陳詩媛接機是他的意思，也再度放閃。