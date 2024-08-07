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奧運羽球／王齊麟抵台秒抱女友加捧臉 陳詩媛備大禮「我本人」閃瞎粉絲

聯合新聞網／ 綜合報導
王齊麟（右）開心見到女友陳詩媛接機，2人甜蜜牽手。 記者黃仲明／攝影
王齊麟（右）開心見到女友陳詩媛接機，2人甜蜜牽手。 記者黃仲明／攝影

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟4日在巴黎奧運成功2連霸後，今天早上順利返回台灣。而今天王齊麟女友，啦啦隊「樂天女孩」成員陳詩媛也到機場迎接王齊麟，在被問到有準備什麼禮物時，她放閃回答「我自己」。

陳詩媛在體育署安排下特別進入管制區接機，今天兩人一在機場見面，王齊麟便馬上抱住陳詩媛並捧著她的臉，接著緊牽彼此雙手大方放閃。兩人甜蜜互動讓觀看網路直播的網友們忍不住，直呼「真的太甜了！」

王齊麟4月與陳詩媛認愛，感情生活備受球迷關注，在王齊麟抵台前，陳詩媛接受媒體訪問，她表示「麟洋配」成功衛冕奧運金牌那一刻，「當下其實不敢看，等到確定奪金時，一時間不知道怎麼反映，腦中一片空白。」在典禮結束後她也特別打電話恭喜王齊麟「創造歷史」。陳詩媛說道：「希望這是屬於他（王齊麟）的榮耀時刻，一路走來不容易。」而在被問到等會見面會有什麼小驚喜，她則甜喊「等會會給他一個擁抱。」

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