奧運羽球／王齊麟曬「超猛核心照」網敲碗：用這姿勢16蹲

羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運奪金，一舉一動都受外界關注。王齊麟經常在網路上與網友互動，他發文分享「超猛核心照」，也引來大量球迷朝聖。

台灣時間凌晨近3點，王齊麟於臉書粉絲專頁貼出一張照片，這是他金牌戰拿下勝利後，蹲姿踮起腳尖，身體騰空同時仰天振臂歡呼的瞬間，他開玩笑表示，「還好平時核心練得夠！」

這則貼文引發許多網友按讚和留言朝聖，「這個腰太神」、「慶祝動作也是世界金牌！」、「好強的核心」、「原來打球之餘有練漂浮技能」。有人敲碗王齊麟用這個姿勢16蹲（男團Energy舞蹈），王齊麟回應：「你來。」

李洋今年9月台北公開賽結束後正式退休，王齊麟將和21歲小將邱相榤組成新男雙。王齊麟女友十元（陳詩媛）今天在個人IG介紹邱相榤，跆拳道「國民女友」羅嘉翎現身讓十元非常羨慕，王齊麟稍早到貼文底下留言「我還是覺得十元最好看」。