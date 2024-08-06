奧運羽球／「麟洋配」史無前例連霸奪金！ 網曝1驚人巧合：台灣就是強

巴黎奧運男子羽球雙打，最終由台灣組合「麟洋配」勝出，二連霸衛冕金牌寫下歷史。對此，一名網友發現驚人巧合，東京奧運的男子羽球雙打，前三名是中華隊、中國和馬來西亞，和今年巴黎奧運的前三名一模一樣！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2024-08-06 15:01