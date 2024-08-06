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奧運羽球／「麟洋配」史無前例連霸奪金！ 網曝1驚人巧合：台灣就是強
巴黎奧運男子羽球雙打，最終由台灣組合「麟洋配」勝出，二連霸衛冕金牌寫下歷史。對此，一名網友發現驚人巧合，東京奧運的男子羽球雙打，前三名是中華隊、中國和馬來西亞，和今年巴黎奧運的前三名一模一樣！貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」發佈一張圖，上方為東京奧運，男子羽球雙打前三名，分別是中華隊、中國和馬來西亞；下方為今年巴黎奧運，男子羽球雙打前三名，依舊是中華隊、中國和馬來西亞，讓他驚呼「歷史總是驚人相似，金牌爽啦！」。
貼文一出後，吸引2.7萬網友按讚，紛紛表示「四年前、四年後一模一樣，台灣就是強」、「完全是複製貼上」、「連壓線都要一樣」、「謝謝中國一直支援收銀」、「恭喜麟洋二連霸」、「羽球男子雙打，金牌、銀牌、銅牌，三國兩屆連莊」、「難怪我覺得似曾相似」。
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