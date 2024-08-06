奧運羽球／「麟洋配」摘金二連霸網路聲量飆37萬筆 重現東奧限定「聖筊」

台灣羽球黃金男雙組合李洋、王齊麟昨（4）日在巴黎奧運羽球男子雙打金牌戰中締造歷史，經過三局激戰打敗中國組合王昶與梁偉鏗，成功摘金。這不只是本屆奧運台灣的第一面金牌，也讓麟洋配成為奧運史上第一個達成羽球男雙「二連霸」的組合。

開賽至今網路聲量逾37萬！四強賽、金牌戰最受矚目

昨日許多人都守在電視和網路直播前觀看李洋和王齊麟在巴黎奧運羽球男雙項目的金牌戰，期待他們能夠寫下紀錄衛冕金牌，台北車站大聽甚至還以大銀幕進行賽事轉播，聚集許多人一起為麟洋配加油。這場比賽受到全台矚目，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「麟洋配」從巴黎奧運開始累積至今，網路聲量為375795筆，其中的高峰便出現在金牌戰當天，單日聲量高達196446筆。

在金牌戰開始之前，李洋和王齊麟在四強戰中與丹麥組合的對決，就已經引發不少討論。在2日麟洋配經過三局拉鋸戰後戰勝丹麥的Anders Skaarup Rasmussen和Kim Astrup，搶下金牌戰門票，距離衛冕奧運金牌的夢想又更進一步，這一勝非常振奮人心，也讓大家開始期待他們再為台灣拿下一面奧運金牌。

「死亡之組」小組賽全勝！漂亮戰績網友印象深刻

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從「麟洋配」奧運期間的網路熱門關鍵字也可以看出，金牌戰和四強戰是大家印象最深刻的兩場比賽，關鍵字包含了「金牌戰」、「衛冕」、「丹麥」等，以及中國組合的兩位選手「王昶」及「梁偉鏗」。除了達成二連霸的金牌戰，以及前進奪金之路中對上丹麥的關鍵四強戰外，其實麟洋配們以小組賽全勝之姿晉級的漂亮戰績也讓人印象深刻，熱門關鍵字中出現了「分組」和「小組賽」。

在奧運羽球男雙的預賽分組中，由於世界羽球聯盟（BWF）在積分計算上出現疏失，導致參賽隊伍從原本的16隊變成17隊，李洋和王齊麟在分組抽籤時被抽到多了一隊的D組，並且該分組內還包含了美國組合以及世界排名第2的丹麥組合、世界排名第7的日本組合，以及世界排名第9的中國組合。對於世界排名第11的麟洋配而言，這樣的結果真的可以說是被分到「死亡之組」，事實上兩人在奪金後的採訪中表示一開始並不認為自己能夠得牌，甚至還覺得「能出小組賽就要偷笑了」。

搭檔六年的「麟洋配」，自從東京奧運摘金之後，過去三年的43場比賽只贏過一座冠軍，當然有說不出口的挫敗感。但在巴黎奧運展現絕佳的默契與驚人的韌性，在小組賽先是以直落二戰勝日本組合，接著又在與丹麥的三局大戰中勝出，接連扳倒分組內世界排名最高的兩個隊伍。在之後與美國、中國組合的比賽中也拿下勝利，以全勝之姿進入八強；並且又接連打敗泰國和丹麥挺進金牌戰。

連續兩屆與中國選手力爭金銀，「麟洋配」三局激戰中拿下比賽，奪得金牌。賽後李洋透露，自己快喘不過氣來，腰也不舒服，靠意志力堅持下去；王齊麟表示「就是一直告訴自己不要再失誤了，把球打進吧！第3局開局時李洋嗆我『你沒力了？』因為當時對手王昶一直逼我後場，導致失誤有點多、腳動不起來，李洋才這樣稍微『激勵』我一下，我聽到之後便心想不能認輸。」王齊麟也提到，除了搭檔的「垃圾話」，現場觀眾氣氛也有加成，「我們一直到第三局都蠻疲憊的，最後真的靠那股氣勢咬著，我會在場上振臂大喊，也是感覺到比賽已經最後了，自己必須把一切釋放、聲音喊出來。」

奧運史上第一個羽球男雙金牌「二連霸」組合 麟洋配締造歷史

麟洋配在本屆奧運以全勝之姿奪金，上屆東京奧運則是只在小組賽第一場輸給印尼，之後連勝兩場晉級並一路打到金牌戰，拿下台灣羽球首面奧運金牌。兩屆奧運加起來12連勝的他們寫下了許多紀錄，昨日奪牌除了是台灣在巴黎奧運的首面金牌外，更成功衛冕，成為奧運史上第一個達成羽球男雙金牌「二連霸」的組合。

這面振奮人心的金牌，也讓大家回想起三年前東京奧運的情景。李洋和王齊麟接連兩屆在不被看好的情況下締造奇蹟奪金，贏得比賽的那一刻許多人都難掩激動情緒，也有人因此感動落淚。接連兩屆拿下金牌，麟洋配被大家稱為「為奧運而生的組合」，在昨日的金牌戰中，還重現了許多和東奧相似、讓人歷歷在目的畫面，像是同樣在金牌戰對上中國、比賽中同樣出現「Taiwan In」的挑戰畫面，以及頒獎典禮上的金銀銅牌同樣是台灣、中國、馬來西亞等等。

夢回東京奧運！招牌「聖筊」姿勢帶球迷重溫當年感動

在奪金後，李洋和王齊麟也做出招牌的「聖筊」姿勢，許多球迷都覺得夢回當年，再次回憶起東奧時的感動。由於李洋不久後就會退休，因此其實這場比賽也是麟洋組合的奧運最後一舞，賽後也可以看見他親吻球場地板向奧運告別，並且在臉書貼文中感性表示：「最後一舞，這是送給你們的。」

麟洋配的奧運最後一舞以金牌作結，漂亮的成績沒有留下遺憾，也讓球迷們都非常感動。李洋原先預計在9月的台北公開賽後退休，不過由於在奧運奪金後有可能獲得BWF年終賽保送席次，因此也不排除打完年終賽後再退休，球迷們或許還有機會在最後的國際舞台上看見這對黃金男雙組合。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月26日至2024年08月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『麟洋配』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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