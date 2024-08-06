奧運羽球／介紹王齊麟新搭檔羅嘉翎驚喜現身 十元：我男友怎還不回來

我國羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運奪下金牌。王齊麟今年4月認愛啦啦隊十元（陳詩媛），公開戀情後經常在社群網站上放閃。陳詩媛稍早上傳選手介紹影片，又在留言區放閃，引發網友熱烈討論。

自奧運開始以來，十元陸續上傳選手介紹影片，最新一支影片找來男友王齊麟新搭檔邱相榤。影片中邱相榤和跆拳道「國民女神」羅嘉翎驚喜同框，十元事後在影片下方留言「好閃可惡，我男友怎麼還不回來。」

許多網友截圖上傳至Threads，標記王齊麟希望能被「海巡」，王齊麟果真現身回覆「要返鄉了」、「準備要回去了」、「這（陳詩媛留言）在哪裡」。

十元啦啦隊隊友琳妲近日上傳IG短片，十元透露王齊麟奧運後回台後，要在七夕情人節當天約會。琳妲好奇詢問是否有特別約會活動，並幽默表示，「例如怕以球（羽球）」陳詩媛害羞回應：「一般正常的見面就好。」