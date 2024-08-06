奧運羽球／李洋課程出現在國體大網頁 網羨慕：想重讀大學

我國羽球黃金男雙「麟洋配」、李洋／王齊麟在巴黎奧運衛冕金牌，李洋今年9月退休後，將擔任羽球教職，有網友分享國立體育大學課程資訊，發現李洋真的要開課，許多網友羨慕表示「重考來得及嗎？」

李洋2年前就獲聘為體大副教授，體大近日證實李洋將成為首位奧運雙金副教授，預計新學期就會開課。昨天有網友發文分享體大網頁截圖，直呼「李洋來了」，到體大校務資訊系統查詢，確實可看見李洋課程，名稱為「運動專長訓練（羽球）（含晨間訓練）」。

李洋國立體大課程。 截圖自網頁

貼文一出，立刻吸引大批網友留言朝聖，「重考來得及嗎？」、「也想重讀大學啦」、「我也好想修」。

不過有網友指出，「只有羽球專長生可以選！這些課都是球員的訓練時間，所以一般生是不能進入羽球場。」原PO則表示，「看起來只有開羽球專長訓練課程，應該只有開給羽球專長同學，如果有興趣選課，可以依循加簽流程，看老師是否同意外系加選，但專長課應該只開給專長生，上課時段很長。」