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奧運羽球／拿金牌後終於可以刮鬍子了！李洋IG分享燦笑帥照

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奧運羽球／拿金牌後終於可刮鬍子了！ 李洋IG分享燦笑帥照

聯合新聞網／ 綜合報導
李洋(左)、王齊麟(右)。 美聯社
李洋(左)、王齊麟(右)。 美聯社

台灣羽球男雙組合「麟洋配李洋王齊麟在本屆巴黎奧運奪下金牌，達成二連霸，而李洋也在個人IG分享「刮鬍子」後的自拍照並寫道「終於！刮鬍子了」，並附上一張俏皮眨眼的臉部表情符號。

巴黎奧運賽後，李洋透露最期待的就是刮鬍子，如今奪金後壓力釋放終於如願把它刮除，透過IG限時動態po出自拍照，還在鏡子前露出燦笑。

李洋在7月20日曾po出照片，前往巴黎前和王齊麟在機場開心合影，當時他臉上非常乾淨，接著在28日小組賽首局對戰日本時也沒有看見鬍渣。

但從29日開始從人中和下巴就清楚可看見有些許鬍渣，4強賽對戰丹麥時，鬍渣更明顯延伸至鬢角，引起網友們好奇，「是不是贏了就不能刮鬍子？」

結果該貼文引來王齊麟表示「那是他的節奏，不能刮！」。而李洋先前就曾在IG指出，「大家如果有常看我比賽應該都知道，在比賽期間我有不刮鬍子的習慣，或許是迷信，但也成為我個人的習慣，如果順利比到最後一天的決賽，鏡頭前的我通常是滿臉鬍渣」。

李洋分享自拍照，表示自己終於刮鬍子了。圖擷自李洋IG
李洋分享自拍照，表示自己終於刮鬍子了。圖擷自李洋IG

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