奧運羽球／相信兒子 李洋父直接買4強票

黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在巴黎奧運締造羽球男雙連霸，昨天赴駐法代表處接受總統頒發的賀電，李洋接觸羽球的啟蒙、父親李峻淯也到場見證，父子倆在父親節前共享史無前例的榮耀。

軍人出生的李峻淯是標準「鐵漢」代表，不擅外語的他為前往巴黎，特別委託亦師亦友的台師大運動競技學系教授李建興幫忙處理機票、住宿等事宜，儘管出發後遇到機票、門票等各種狀況，倆人仍排除萬難，李峻淯笑說：「沒有什麼事可以改變我要去的決心。」

廿八歲的李洋出發前特別請爸爸陪同回金門，到雙鯉古地關帝廟祈福。「李爸」表示，李洋特別回金門一趟表示已經準備好，「我帶他進入這領域，一拍一拍上來，他既然決定打完最後一次奧運就結束。我認為我有這責任看他最後一次的表現。」

成李峻淯巴黎行室友兼旅伴的李建興形容，「李爸」像是台灣傳統爸爸，有著鐵漢形象，其實把愛藏得很深，就算對自己節省，為了兒子願意存錢前往全然陌生的國度，下手買超過五千元台幣的門票完全不猶豫，且直接鎖定四強賽和決賽。

「李老師，我對我兒子有信心，這個票，我們就先買了，不管別人怎麼看我兒子，我對我兒子有信心，我就在四強等我兒子。」李建興清楚記得「李爸」在買門票前的一席話。李洋一看到父親，難得偏離走道就往上跳、握著父親的手，李建興笑說好友裝作若無其事，其實卻是「世紀之握」，藏了太深的情感。

「麟洋配」奪金後，李爸在場外等超過兩小時才迎接到頒獎、受訪完的兒子，李洋將金牌掛到父親身上，讓李峻淯喊「此生足矣」。