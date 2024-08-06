奧運羽球／麟洋配賽後吐真言：曾有人不希望我們參賽

我國羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在巴黎奧運完成史無前例的二連霸，也為中華代表團拿下今年首面金牌，兩人賽後在場內台灣球迷陪伴下一同高唱國旗歌時，一度紅了眼框。已是最後一屆參加奧運的李洋直言，兩人這一路走來確實相當艱辛，因為奧運前調整狀況不好，有些人甚至不希望他們前來巴黎。

在東京奧運奪下金牌後，「麟洋配」在巴黎奧運周期內僅拿下一面金牌，讓他們今年奧運再度不被看好，李洋在奪金後卻透露，其實這次奧運前甚至有人不希望他們代表中華隊參賽，「奧運前我們狀況真的不好，能夠全勝我也覺得好扯，但現在我們已經可以承認自己是『大賽的兒子』，以前我總是會對外說『還沒、還沒』。」

談到在頒獎典禮上一度紅了眼框，兩人也直言上屆東京奧運因為疫情不開放觀眾，站在頒獎台時只能獨自唱著國旗歌，但這次卻有全場觀眾伴唱，王齊麟說：「我真的快要哭了，因為想著這一路的歷程，起起伏伏又不被看好，上次我們還是懵懵懂懂，但這次真的經歷了太多。」

「麟洋配」可能直接取得今年年終賽參賽權，但李洋表示，這應該不會改變他高掛球拍的想法，而兩年前就獲聘國體副教授的他，將回到教職崗位。