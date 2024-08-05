奧運羽球／王齊麟新搭檔出爐 教練：待磨合觀察擦出什麼火花

台灣男雙李洋與王齊麟在巴黎奧運羽球男雙摘金完成衛冕，在搭檔李洋退休後，新搭檔將是邱相榤，教練陳宏麟今天說，待王齊麟返台後，2人將一起訓練，待磨合後才知道會擦出什麼樣火花。

李洋在出征巴黎奧運之前就已預告這次是他在奧運最後一舞，他在打完9月台北公開賽後就將退休，他與王齊麟在奪得巴黎奧運金牌後，成為史上首對在奧運完成連霸的羽球男雙組合，也為他在奧運最後一舞劃下完美句點。

王齊麟接下來將有新搭檔將邱相榤，教練陳宏麟接受中央社記者訪問時表示，王齊麟先前與李洋仍以準備奧運為主，待這次回台後才會與邱相榤開始一起訓練。

談到邱相榤接下來將如何與王齊麟互補，陳宏麟表示，還是要等2人開始搭配、磨合後，才知道會擦出什麼樣的火花，合拍首場國際賽預計是8月下旬開打的超級750系列日本羽球公開賽。

21歲邱相榤、身高189公分，今年曾與劉廣珩拿下越南國際挑戰賽冠軍，而邱相榤與東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎先前傳出戀情，羅嘉翎去年台北羽球公開賽就曾到場觀戰。