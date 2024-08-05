快訊

奧運體操／中日選手接連失誤！唐嘉鴻掉槓仍摘銅 中華隊再添獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運羽球／王齊麟新搭檔出爐 教練：待磨合觀察擦出什麼火花

中央社／ 台北5日電
台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋（後中）、王齊麟（前中）贏得金牌，兩人賽後開心擁抱，教練陳宏麟（右）也到場中為他們喝采。中央社
台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋（後中）、王齊麟（前中）贏得金牌，兩人賽後開心擁抱，教練陳宏麟（右）也到場中為他們喝采。中央社

台灣男雙李洋與王齊麟巴黎奧運羽球男雙摘金完成衛冕，在搭檔李洋退休後，新搭檔將是邱相榤，教練陳宏麟今天說，待王齊麟返台後，2人將一起訓練，待磨合後才知道會擦出什麼樣火花。

李洋在出征巴黎奧運之前就已預告這次是他在奧運最後一舞，他在打完9月台北公開賽後就將退休，他與王齊麟在奪得巴黎奧運金牌後，成為史上首對在奧運完成連霸的羽球男雙組合，也為他在奧運最後一舞劃下完美句點。

王齊麟接下來將有新搭檔將邱相榤，教練陳宏麟接受中央社記者訪問時表示，王齊麟先前與李洋仍以準備奧運為主，待這次回台後才會與邱相榤開始一起訓練。

談到邱相榤接下來將如何與王齊麟互補，陳宏麟表示，還是要等2人開始搭配、磨合後，才知道會擦出什麼樣的火花，合拍首場國際賽預計是8月下旬開打的超級750系列日本羽球公開賽。

21歲邱相榤、身高189公分，今年曾與劉廣珩拿下越南國際挑戰賽冠軍，而邱相榤與東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎先前傳出戀情，羅嘉翎去年台北羽球公開賽就曾到場觀戰。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 體操／中日選手接連失誤 唐嘉鴻掉槓仍摘銅牌
▪ 奧運羽球／經紀人證實王齊麟新搭檔 羅嘉翎男友邱相榤首戰日本賽
▪ 羽球／李洋場上1舉動圈粉不少人 眾人認同：難怪裁判姨母笑
▪ 桌球／莊智淵、高承睿師徒聯手獲勝 「怎麼舒服怎麼打」
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金3銅排名31 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運羽球 王齊麟

延伸閱讀

不看好友王齊麟奧運金牌戰 六月向選手道歉曝原因

奧運羽球／麟洋配再摘金！「幕後推手」讚場上表現更成熟 親曝撮合2人搭檔原因

奧運羽球／男雙前3名賽後大合照 李洋「我最後一次」引網友不捨

奧運羽球／麟洋配奪金 以駐台辦：聽到現場唱國旗歌「十分動容」

相關新聞

奧運羽球／李洋場上1舉動圈粉不少人 眾人認同：難怪裁判姨母笑

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（4）日在巴黎奧運奪金，讓全國粉絲情緒為之沸騰，而兩人在場邊的一舉一動也吸引不少球迷的注意。有網友發現李洋很常把「Thank you so much」掛在嘴邊，相當有禮貌，讓留言一致大讚「被圈粉了」。

奧運羽球／兩屆金牌獎金獨立計算 麟洋配可月領25萬

我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，東京奧運拍下我國第一面奧運羽球金牌，巴黎奧運再以7連勝之姿完成連霸，締造史無前例...

奧運羽球／啦啦隊筠熹恭喜金牌到手 王齊麟留言：感謝十元教練

我國羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運決賽，以2：1擊敗中國大陸組合梁偉鏗／王昶，成功衛冕金牌。啦啦隊筠熹為此嗆酸民，引來王齊麟「海巡」。 日前有人將王齊麟維基百科教練欄位，改成他的女朋友

奧運羽球／經紀人證實王齊麟新搭檔 羅嘉翎男友邱相榤首戰日本賽

我國羽球黃金男雙「麟洋配」連2屆奧運奪下金牌，不過李洋今年9月台北公開賽結束後就要退休，如今王齊麟新搭檔出爐，將與跆拳道「國民女神」羅嘉翎男友邱相榤組成全新組合。 現年21歲的邱相榤身高190公

奧運羽球／女友獨家珍藏！王齊麟持金牌躺地自拍 賽後海巡一圖回應結婚話題

台灣羽球好手李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，昨晚在男雙決賽中以2：1擊敗中國隊梁偉鏗、王昶組合，成功衛冕，也為中華隊拿下本屆奧運的第一面金牌。

奧運羽球／王齊麟新搭檔出爐 教練：待磨合觀察擦出什麼火花

台灣男雙李洋與王齊麟在巴黎奧運羽球男雙摘金完成衛冕，在搭檔李洋退休後，新搭檔將是邱相榤，教練陳宏麟今天說，待王齊麟返台後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。